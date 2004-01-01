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BV Vectra

Мобильная хирургическая С-дуга

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Рентгеновский аппарат BV Vectra разработан специально для ортопедической хирургии и используется при хирургическом лечении травм и заболеваний позвоночника. Этот компактный аппарат идеально подойдет для визуализации сложных травм и поможет при лечении практически любых переломов.

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Особенности
Цифровые изображения с матрицей 1024х1024

Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.

Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.

Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.
BodySmart

BodySmart — быстрая и стабильная визуализация

Экономьте время с помощью уникальной программы BodySmart, которая позволяет быстро получать изображения стабильного качества даже на границе поля усилителя рентгеновского изображения. Это помогает еще больше рационализировать рабочий процесс при большой нагрузке.

BodySmart — быстрая и стабильная визуализация

Экономьте время с помощью уникальной программы BodySmart, которая позволяет быстро получать изображения стабильного качества даже на границе поля усилителя рентгеновского изображения. Это помогает еще больше рационализировать рабочий процесс при большой нагрузке.

BodySmart — быстрая и стабильная визуализация

Экономьте время с помощью уникальной программы BodySmart, которая позволяет быстро получать изображения стабильного качества даже на границе поля усилителя рентгеновского изображения. Это помогает еще больше рационализировать рабочий процесс при большой нагрузке.
Полностью сбалансированная C-дуга

Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования

Удобная в маневрировании C-дуга с большими диапазонами перемещения и поворота позволит получить доступ к пациентам любого телосложения. Система BV Vectra улучшает доступ при оперировании тучных пациентов даже в глубоких проекциях.

Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования

Удобная в маневрировании C-дуга с большими диапазонами перемещения и поворота позволит получить доступ к пациентам любого телосложения. Система BV Vectra улучшает доступ при оперировании тучных пациентов даже в глубоких проекциях.

Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования

Удобная в маневрировании C-дуга с большими диапазонами перемещения и поворота позволит получить доступ к пациентам любого телосложения. Система BV Vectra улучшает доступ при оперировании тучных пациентов даже в глубоких проекциях.
MetalSmart

MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла

Артефакты от имплантатов и других металлических объектов могут скрывать анатомические структуры, затруднять визуализацию и снижать точность диагностики. Программа MetalSmart исключает артефакты от металла, не влияя на контрастность изображений и позволяя избежать увеличения дозы рентгеновского излучения, что происходит при наличии металлических объектов в поле исследования.

MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла

Артефакты от имплантатов и других металлических объектов могут скрывать анатомические структуры, затруднять визуализацию и снижать точность диагностики. Программа MetalSmart исключает артефакты от металла, не влияя на контрастность изображений и позволяя избежать увеличения дозы рентгеновского излучения, что происходит при наличии металлических объектов в поле исследования.

MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла

Артефакты от имплантатов и других металлических объектов могут скрывать анатомические структуры, затруднять визуализацию и снижать точность диагностики. Программа MetalSmart исключает артефакты от металла, не влияя на контрастность изображений и позволяя избежать увеличения дозы рентгеновского излучения, что происходит при наличии металлических объектов в поле исследования.
Понятный пользовательский интерфейс

Понятный интерфейс для пользователей любого уровня

Хорошо спроектированные элементы управления помогают быстро обучиться работе с аппаратом любому пользователю, даже при кратком курсе обучения. Четкие значки и пошаговая организация меню облегчают действия пользователя, тем самым повышая эффективность его работы.

Понятный интерфейс для пользователей любого уровня

Хорошо спроектированные элементы управления помогают быстро обучиться работе с аппаратом любому пользователю, даже при кратком курсе обучения. Четкие значки и пошаговая организация меню облегчают действия пользователя, тем самым повышая эффективность его работы.

Понятный интерфейс для пользователей любого уровня

Хорошо спроектированные элементы управления помогают быстро обучиться работе с аппаратом любому пользователю, даже при кратком курсе обучения. Четкие значки и пошаговая организация меню облегчают действия пользователя, тем самым повышая эффективность его работы.
Передовые режимы визуализации

Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур

Необходимый уровень качества визуализации сложной анатомии обеспечивается также реализованными в аппарате BV Vectra режимами цифровой экспозиции и рентгеноскопии высокого разрешения. Для быстрого переключения этих режимов достаточно нажать педаль или кнопку ручного переключателя.

Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур

Необходимый уровень качества визуализации сложной анатомии обеспечивается также реализованными в аппарате BV Vectra режимами цифровой экспозиции и рентгеноскопии высокого разрешения. Для быстрого переключения этих режимов достаточно нажать педаль или кнопку ручного переключателя.

Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур

Необходимый уровень качества визуализации сложной анатомии обеспечивается также реализованными в аппарате BV Vectra режимами цифровой экспозиции и рентгеноскопии высокого разрешения. Для быстрого переключения этих режимов достаточно нажать педаль или кнопку ручного переключателя.
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе

Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы

Система BV Vectra включает в себя рентгеновский моноблок с лучшей в своем классе мощностью и более высокой скоростью охлаждения трубки, что позволяет свести к минимуму время ожидания между несколькими экспозициями в режиме рентгеноскопии высокой четкости или цифровой съемки.

Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы

Система BV Vectra включает в себя рентгеновский моноблок с лучшей в своем классе мощностью и более высокой скоростью охлаждения трубки, что позволяет свести к минимуму время ожидания между несколькими экспозициями в режиме рентгеноскопии высокой четкости или цифровой съемки.

Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы

Система BV Vectra включает в себя рентгеновский моноблок с лучшей в своем классе мощностью и более высокой скоростью охлаждения трубки, что позволяет свести к минимуму время ожидания между несколькими экспозициями в режиме рентгеноскопии высокой четкости или цифровой съемки.
Большой объем хранения изображений

Большой объем хранения изображений для более эффективной работы

Система BV Vectra предлагает большой объем хранения изображений, различные варианты передачи изображений и интегрированную поддержку стандарта DICOM, что помогает сделать рабочий процесс эффективнее.

Большой объем хранения изображений для более эффективной работы

Система BV Vectra предлагает большой объем хранения изображений, различные варианты передачи изображений и интегрированную поддержку стандарта DICOM, что помогает сделать рабочий процесс эффективнее.

Большой объем хранения изображений для более эффективной работы

Система BV Vectra предлагает большой объем хранения изображений, различные варианты передачи изображений и интегрированную поддержку стандарта DICOM, что помогает сделать рабочий процесс эффективнее.
Передвижная просмотровая станция

Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации

Передвижная просмотровая станция системы BV Vectra с двумя мониторами медицинского класса, рассчитанная на подключение «на ходу», позволит четко визуализировать исследуемые области.

Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации

Передвижная просмотровая станция системы BV Vectra с двумя мониторами медицинского класса, рассчитанная на подключение «на ходу», позволит четко визуализировать исследуемые области.

Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации

Передвижная просмотровая станция системы BV Vectra с двумя мониторами медицинского класса, рассчитанная на подключение «на ходу», позволит четко визуализировать исследуемые области.
Дистанционное профилактическое обслуживание

Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы

Наши специалисты предоставляют поддержку и консультации через широкополосный канал связи, помогая обеспечить бесперебойную работу системы.

Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы

Наши специалисты предоставляют поддержку и консультации через широкополосный канал связи, помогая обеспечить бесперебойную работу системы.

Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы

Наши специалисты предоставляют поддержку и консультации через широкополосный канал связи, помогая обеспечить бесперебойную работу системы.
  • Цифровые изображения с матрицей 1024х1024
  • BodySmart
  • Полностью сбалансированная C-дуга
  • MetalSmart
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Цифровые изображения с матрицей 1024х1024

Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.

Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.

Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.
BodySmart

BodySmart — быстрая и стабильная визуализация

Экономьте время с помощью уникальной программы BodySmart, которая позволяет быстро получать изображения стабильного качества даже на границе поля усилителя рентгеновского изображения. Это помогает еще больше рационализировать рабочий процесс при большой нагрузке.

BodySmart — быстрая и стабильная визуализация

Экономьте время с помощью уникальной программы BodySmart, которая позволяет быстро получать изображения стабильного качества даже на границе поля усилителя рентгеновского изображения. Это помогает еще больше рационализировать рабочий процесс при большой нагрузке.

BodySmart — быстрая и стабильная визуализация

Экономьте время с помощью уникальной программы BodySmart, которая позволяет быстро получать изображения стабильного качества даже на границе поля усилителя рентгеновского изображения. Это помогает еще больше рационализировать рабочий процесс при большой нагрузке.
Полностью сбалансированная C-дуга

Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования

Удобная в маневрировании C-дуга с большими диапазонами перемещения и поворота позволит получить доступ к пациентам любого телосложения. Система BV Vectra улучшает доступ при оперировании тучных пациентов даже в глубоких проекциях.

Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования

Удобная в маневрировании C-дуга с большими диапазонами перемещения и поворота позволит получить доступ к пациентам любого телосложения. Система BV Vectra улучшает доступ при оперировании тучных пациентов даже в глубоких проекциях.

Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования

Удобная в маневрировании C-дуга с большими диапазонами перемещения и поворота позволит получить доступ к пациентам любого телосложения. Система BV Vectra улучшает доступ при оперировании тучных пациентов даже в глубоких проекциях.
MetalSmart

MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла

Артефакты от имплантатов и других металлических объектов могут скрывать анатомические структуры, затруднять визуализацию и снижать точность диагностики. Программа MetalSmart исключает артефакты от металла, не влияя на контрастность изображений и позволяя избежать увеличения дозы рентгеновского излучения, что происходит при наличии металлических объектов в поле исследования.

MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла

Артефакты от имплантатов и других металлических объектов могут скрывать анатомические структуры, затруднять визуализацию и снижать точность диагностики. Программа MetalSmart исключает артефакты от металла, не влияя на контрастность изображений и позволяя избежать увеличения дозы рентгеновского излучения, что происходит при наличии металлических объектов в поле исследования.

MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла

Артефакты от имплантатов и других металлических объектов могут скрывать анатомические структуры, затруднять визуализацию и снижать точность диагностики. Программа MetalSmart исключает артефакты от металла, не влияя на контрастность изображений и позволяя избежать увеличения дозы рентгеновского излучения, что происходит при наличии металлических объектов в поле исследования.
Понятный пользовательский интерфейс

Понятный интерфейс для пользователей любого уровня

Хорошо спроектированные элементы управления помогают быстро обучиться работе с аппаратом любому пользователю, даже при кратком курсе обучения. Четкие значки и пошаговая организация меню облегчают действия пользователя, тем самым повышая эффективность его работы.

Понятный интерфейс для пользователей любого уровня

Хорошо спроектированные элементы управления помогают быстро обучиться работе с аппаратом любому пользователю, даже при кратком курсе обучения. Четкие значки и пошаговая организация меню облегчают действия пользователя, тем самым повышая эффективность его работы.

Понятный интерфейс для пользователей любого уровня

Хорошо спроектированные элементы управления помогают быстро обучиться работе с аппаратом любому пользователю, даже при кратком курсе обучения. Четкие значки и пошаговая организация меню облегчают действия пользователя, тем самым повышая эффективность его работы.
Передовые режимы визуализации

Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур

Необходимый уровень качества визуализации сложной анатомии обеспечивается также реализованными в аппарате BV Vectra режимами цифровой экспозиции и рентгеноскопии высокого разрешения. Для быстрого переключения этих режимов достаточно нажать педаль или кнопку ручного переключателя.

Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур

Необходимый уровень качества визуализации сложной анатомии обеспечивается также реализованными в аппарате BV Vectra режимами цифровой экспозиции и рентгеноскопии высокого разрешения. Для быстрого переключения этих режимов достаточно нажать педаль или кнопку ручного переключателя.

Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур

Необходимый уровень качества визуализации сложной анатомии обеспечивается также реализованными в аппарате BV Vectra режимами цифровой экспозиции и рентгеноскопии высокого разрешения. Для быстрого переключения этих режимов достаточно нажать педаль или кнопку ручного переключателя.
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе

Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы

Система BV Vectra включает в себя рентгеновский моноблок с лучшей в своем классе мощностью и более высокой скоростью охлаждения трубки, что позволяет свести к минимуму время ожидания между несколькими экспозициями в режиме рентгеноскопии высокой четкости или цифровой съемки.

Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы

Система BV Vectra включает в себя рентгеновский моноблок с лучшей в своем классе мощностью и более высокой скоростью охлаждения трубки, что позволяет свести к минимуму время ожидания между несколькими экспозициями в режиме рентгеноскопии высокой четкости или цифровой съемки.

Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы

Система BV Vectra включает в себя рентгеновский моноблок с лучшей в своем классе мощностью и более высокой скоростью охлаждения трубки, что позволяет свести к минимуму время ожидания между несколькими экспозициями в режиме рентгеноскопии высокой четкости или цифровой съемки.
Большой объем хранения изображений

Большой объем хранения изображений для более эффективной работы

Система BV Vectra предлагает большой объем хранения изображений, различные варианты передачи изображений и интегрированную поддержку стандарта DICOM, что помогает сделать рабочий процесс эффективнее.

Большой объем хранения изображений для более эффективной работы

Система BV Vectra предлагает большой объем хранения изображений, различные варианты передачи изображений и интегрированную поддержку стандарта DICOM, что помогает сделать рабочий процесс эффективнее.

Большой объем хранения изображений для более эффективной работы

Система BV Vectra предлагает большой объем хранения изображений, различные варианты передачи изображений и интегрированную поддержку стандарта DICOM, что помогает сделать рабочий процесс эффективнее.
Передвижная просмотровая станция

Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации

Передвижная просмотровая станция системы BV Vectra с двумя мониторами медицинского класса, рассчитанная на подключение «на ходу», позволит четко визуализировать исследуемые области.

Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации

Передвижная просмотровая станция системы BV Vectra с двумя мониторами медицинского класса, рассчитанная на подключение «на ходу», позволит четко визуализировать исследуемые области.

Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации

Передвижная просмотровая станция системы BV Vectra с двумя мониторами медицинского класса, рассчитанная на подключение «на ходу», позволит четко визуализировать исследуемые области.
Дистанционное профилактическое обслуживание

Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы

Наши специалисты предоставляют поддержку и консультации через широкополосный канал связи, помогая обеспечить бесперебойную работу системы.

Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы

Наши специалисты предоставляют поддержку и консультации через широкополосный канал связи, помогая обеспечить бесперебойную работу системы.

Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы

Наши специалисты предоставляют поддержку и консультации через широкополосный канал связи, помогая обеспечить бесперебойную работу системы.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3643, Система рентгеновская диагностическая передвижная С-дуга BV Vectra с принадлежностями
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