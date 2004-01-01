Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали

Визуализируйте мелкие детали сложных структур -просто наведите аппарат и нажмите кнопку экспозиции, и цифровая цепи формирования изображений с матрицей 1024x1024 сделает всю сложную работу. Эта цифровая цепь включает в себя усовершенствованные средства шумоподавления и подчеркивания контуров в двумерных изображениях. Благодаря высококачественным изображениям можно быстро визуализировать сложные костные структуры для более точной установки имплантатов.