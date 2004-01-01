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Рентгеновский аппарат BV Vectra разработан специально для ортопедической хирургии и используется при хирургическом лечении травм и заболеваний позвоночника. Этот компактный аппарат идеально подойдет для визуализации сложных травм и поможет при лечении практически любых переломов.
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Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали
Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали
Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали
BodySmart — быстрая и стабильная визуализация
BodySmart — быстрая и стабильная визуализация
BodySmart — быстрая и стабильная визуализация
Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования
Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования
Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования
MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла
MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла
MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла
Понятный интерфейс для пользователей любого уровня
Понятный интерфейс для пользователей любого уровня
Понятный интерфейс для пользователей любого уровня
Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур
Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур
Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы
Большой объем хранения изображений для более эффективной работы
Большой объем хранения изображений для более эффективной работы
Большой объем хранения изображений для более эффективной работы
Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации
Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации
Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации
Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы
Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы
Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы
Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали
Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали
Цифровые изображения с матрицей 1024x1024 помогут увидеть мелкие детали
BodySmart — быстрая и стабильная визуализация
BodySmart — быстрая и стабильная визуализация
BodySmart — быстрая и стабильная визуализация
Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования
Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования
Полностью сбалансированная C-дуга для удобства маневрирования
MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла
MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла
MetalSmart — автоматическое исключение артефактов от металла
Понятный интерфейс для пользователей любого уровня
Понятный интерфейс для пользователей любого уровня
Понятный интерфейс для пользователей любого уровня
Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур
Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур
Передовые режимы визуализации для качественных изображений плотных структур
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы
Лучший рентгеновский моноблок в своем классе — мощность и надежность всей системы
Большой объем хранения изображений для более эффективной работы
Большой объем хранения изображений для более эффективной работы
Большой объем хранения изображений для более эффективной работы
Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации
Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации
Передвижная просмотровая станция для четкой визуализации
Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы
Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы
Дистанционное профилактическое обслуживание для бесперебойной работы
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Усовершенствуйте методы малоинвазивных исследований сосудов с Azurion 3 с 15-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Сделайте следующий шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания и управлению расходами.
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Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.
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