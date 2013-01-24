Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

EchoNavigator Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

EchoNavigator

Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

Найти похожие продукты

Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества

Свяжитесь с нами

Галерея

Особенности
Технология Live 3D TEE
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
Упрощение навигации и размещения устройств
Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Улучшение взаимодействия в операционной
Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Удобная привязка и автоматическая ориентация
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Быстрое масштабирование и настройки отображения
Удобная смена проекций с управлением у стола

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.
Три основных проекции

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года. Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю