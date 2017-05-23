Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества