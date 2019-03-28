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Терапия под визуальным контролем

А вы готовы к революции?

Решение для исследований легких

А вы готовы к революции?

Решение для исследований легких

Успешный исход лечения и качество жизни пациентов с раком легких во многом зависят от ранней диагностики и своевременного начала терапии. В наши дни пациенту зачастую приходится долго ждать подтверждения диагноза, а затем проходить мучительное восстановление после открытой хирургической операции. Именно поэтому мы разработали решение для исследований легких — революционную платформу трехмерной визуализации и навигации, которая помогает поставить точный диагноз и осуществить минимально инвазивное лечение в пределах одного кабинета. Мы ставим перед собой цель сократить время пребывания пациента в медицинском учреждении, повысить вероятность успешных результатов лечения и при этом снизить соответствующие расходы. Присоединяйтесь к нашей революции в борьбе с раком легких!

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Решение для исследований легких в формате pdf

Комплексные диагностика и лечение рака легких

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Решение для навигации, бронхоскопии, чрескожных вмешательств и хирургических процедур от Philips.

Система Azurion со штативом FlexArm

Система Azurion с системой рельсов FlexMove или штативом FlexArm

Гибридная операционная с уникальным дизайном и операционным столом для проведения как инвазивных, так и минимально инвазивных хирургических процедур.
Потолочная система Azurion 7 M20

Потолочная система Azurion 7 M20

Усовершенствованная потолочная система для бронхоскопии и чрескожных инвазивных процедур с применением КТ с конусным пучком.
Напольная система Azurion 7 M20

Напольная система Azurion 7 M20

Напольная система для бронхоскопии и чрескожных инвазивных процедур с применением КТ-подобной визуализации
XperCT Dual

XperCT Dual

КТ-подобная визуализация превосходного качества при лечении рака легких.
XperGuide

XperGuide Ablation

Планирование и контроль процедур чрескожной биопсии, маркировки и абляции.
Динамическая дорожная карта

Dynamic 3D Roadmap

с сегментацией опухоли; трехмерная навигационная поддержка эндобронхиальных процедур.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю