1. Не все катетеры для ВСУЗИ предоставляют возможность визуализации с использованием функции ChromaFlo.
2. Технологии ФРК, iFR и iFR Scout совместимы с проводниками для измерения давления и параметров кровотока Philips Volcano.
3. Для использования системы SyncVision требуется система Core или Core Mobile. Не все катетеры совместимы с системой SyncVision.
* Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.