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Широкие возможности и решения для усовершенствованной визуализации для каждого исследования

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Линейка продуктов Philips Volcano позволяет использовать мультимодальную методику, которая помогает выбрать, определить и утвердить правильный метод лечения для конкретного пациента. Благодаря возможности выполнения ВСУЗИ и оценки физиологических параметров в тех случаях, когда это необходимо, одна система может предоставить множество вариантов. Наше уникальное решение для усовершенствованной визуализации с системой SyncVision позволяет совмещать данные ВСУЗИ, ФРК и/или iFR непосредственно на изображении, что приводит к улучшению характеристик ангиографии.

    Ниже представлены системы, доступные в настоящее время, а также связанные технологии и таблица совместимости с цифровыми катетерами для ВСУЗИ и проводниками для измерения физиологических параметров Philips Volcano.

    Системы для диагностической визуализации

    Совместимость с системами и технологиями Philips Volcano

    Core Mobile

    Core Mobile

    Core Mobile

    Cистема для выполнения высокоточной терапии
    Показать сведения о совместимости
    SyncVision

    SyncVision

    SyncVision

    Cистема для выполнения высокоточной терапии
    Показать сведения о совместимости

    Катетеры для визуализации коронарных сосудов
    • -
    • Eagle Eye Platinum
    • Eagle Eye Platinum ST
    • Revolution, 45 МГц
    • Eagle Eye Platinum
    • Eagle Eye Platinum ST
    • Revolution, 45 МГц
    • -
    • Eagle Eye Platinum
    • Eagle Eye Platinum ST'''’

    Проводники для измерения давления и параметров кровотока в коронарных сосудах
    • ComboWire XT
    • FloWire Doppler
    • Verrata
    • Verrata
    • Verrata
    • Verrata
    • Verrata

    Совместимые технологии исследований сердца
    • ФРК²
    • РКК
    • ChromaFlo¹
    • ФРК²
    • iFR²
    • iFR Scout²
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ*
    • ChromaFlo¹
    • ФРК²
    • iFR²
    • iFR Scout²
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ*
    • ФРК²
    • совмещение данных iFR²
    • совмещение данных ВСУЗИ'''’

    Катетеры для визуализации периферических сосудов
    • -
    • Visions .018
    • Visions .035
    • Visions .018
    • Visions .035
    • -
    • -

    Совместимые технологии исследований периферических сосудов
    • -
    • ChromaFlo²
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ
    • ChromaFlo²
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ
    • -
    • -

    Система повторного входа
    • -
    • Pioneer Plus
    • Pioneer Plus
    • -
    • -'''’
    1. Не все катетеры для ВСУЗИ предоставляют возможность визуализации с использованием функции ChromaFlo.
    2. Технологии ФРК, iFR и iFR Scout совместимы с проводниками для измерения давления и параметров кровотока Philips Volcano.
    3. Для использования системы SyncVision требуется система Core или Core Mobile. Не все катетеры совместимы с системой SyncVision.

    * Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю