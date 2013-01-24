В рамках программы Diamond Select мы предлагаем специально отобранные и восстановленные ангиографические аппараты и мобильные С- дуги, отличающиеся высокой надежностью. Неоспоримое преимущество восстановленных ангиографов Philips состоит в том, что все они поставляются с совершенно новой рентгеновской трубкой, не используемой ранее. А ренгеновская трубка – это сердце всей ангиографической системы.

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