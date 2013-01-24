Этим вопросом задались разработчики и эксперты Accenture Technology Labs и Philips для создания совместного проекта по изучению потенциала Google Glass в здравоохранении. Исследователи моделировали опыт подключения Google Glass и переносного компьютера к системе мониторинга IntelliVue. Результаты показали, что возможность просматривать показатели жизненно важных функций в режиме реального времени могут значительно усовершенствовать клиническую практику.
Google Glass выглядят как очки. При ношении они позволяют просматривать изображения периферическим зрением на светодиодных экранах. Пользователи могут выполнять поиск в сети, работать с отдельными приложениями или взаимодействовать с прочими компьютерами – для этого достаточно одного касания к устройству или использования голосовых команд. Очки даже могут записывать видео с того ракурса, который примет врач.
Используя Google Glass с технологией IntelliVue, специалист может проверить состояние пациента до операции и оценить показатели жизненно важных функций после нее, сделать видеозапись процедуры или - и все это без необходимости подходить к монитору. В симуляторе операционной анестезиолог мог видеть информацию о пациенте без необходимости отвлекаться от клинического процесса.
Результаты предполагают еще больше возможностей для использования переносных компьютеров в здравоохранении, включая:
- Доступ к показателям жизненных функций в режиме реального времени
- Просмотр предоперационных контрольных списков безопасности
- Проверка жизненно важных функций пациента в палате послеоперационного наблюдения
- Запись операции от первого лица в целях обучения младшего персонала
Можете ли вы представить использование компьютеров, которые можно носить на себе, в вашей практике? Присоединяйтесь к обсуждению в LinkedIn.