Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.