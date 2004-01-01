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Двухосевая ротационная ангиография CardiacSwing (прежнее название XperSwing) позволяет получать больше важных сведений об анатомии артерий. Она обеспечивает уникальную визуализацию дерева коронарных артерий при однократном введении контрастного вещества. Полученные проекции предназначены для лучшего обзора сосудов.
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Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время
Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время
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Усовершенствуйте методы малоинвазивных исследований сосудов с Azurion 3 с 15-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Сделайте следующий шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания и управлению расходами.
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях и периферических сосудах. С помощью функции StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда с субтракцией в процессе работы.
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По мере добавления новых приложений растет потребность в максимальной оптимизации работы. FlexSpot обеспечивает удобный доступ ко всем приложениям на одном компактном настраиваемом рабочем месте, значительно уменьшая количество устройств и упрощая работу. Для сокращения времени между исследованиями специалисты могут выполнять различные задачи, не прерывая друг друга.
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Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.
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Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.
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Автоматическая система контроля навигации в режиме реального времени, предназначенная для повышения эффективности при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) любой сложности без изменения применяемого стандартного рабочего процесса.
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