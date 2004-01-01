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CardiacSwing

Двухосевая ротационная коронарная ангиография

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Двухосевая ротационная ангиография CardiacSwing (прежнее название XperSwing) позволяет получать больше важных сведений об анатомии артерий. Она обеспечивает уникальную визуализацию дерева коронарных артерий при однократном введении контрастного вещества. Полученные проекции предназначены для лучшего обзора сосудов.

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Особенности
Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение

Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.

Информативное двухосевое вращение

Информативное двухосевое вращение
Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.

Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.
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Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение

Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов

Новые проекции сложных сосудов

Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.

Новые проекции сложных сосудов

Новые проекции сложных сосудов
Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.

Новые проекции сложных сосудов

Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.
Click here for more information
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов

Новые проекции сложных сосудов

Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время

Один цикл экономит ценное время

CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].

Один цикл экономит ценное время

Один цикл экономит ценное время
CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].

Один цикл экономит ценное время

CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].
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Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время

Один цикл экономит ценное время

CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].
  • Информативное двухосевое вращение
  • Новые проекции сложных сосудов
  • Один цикл экономит ценное время
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Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение

Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.

Информативное двухосевое вращение

Информативное двухосевое вращение
Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.

Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.
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Информативное двухосевое вращение
Информативное двухосевое вращение

Информативное двухосевое вращение

Обычная коронарная ангиография и одноосевая ротационная ангиография (RA) обладают ограниченными возможностями при оценке поражений коронарных артерий вследствие перекрывания и перспективного ракурса сосудов. В отличие от этих методов, которые выполняют регистрацию несколько раз, CardiacSwing может выполнять LAO/RAO и краниально-каудальные перемещения за один сеанс получения изображений для повышения видимости и улучшения процесса оказания помощи.
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов

Новые проекции сложных сосудов

Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.

Новые проекции сложных сосудов

Новые проекции сложных сосудов
Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.

Новые проекции сложных сосудов

Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.
Click here for more information
Новые проекции сложных сосудов
Новые проекции сложных сосудов

Новые проекции сложных сосудов

Благодаря LAO/RAO и краниально-каудальной траектории CardiacSwing возможна визуализация нетипичных изгибов сосуда. Эти проекции дерева коронарных артерий обеспечивают дополнительную поддержку при оценке очагов и могут получать проекции сосудистого русла, которые могут не проявляться при обычной коронарной ангиографии или одноосевой RA. CardiacSwing может снизить частоту ошибочной интерпретации из-за эксцентриситета, перекрывания и перспективного ракурса сосудов.
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время

Один цикл экономит ценное время

CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].

Один цикл экономит ценное время

Один цикл экономит ценное время
CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].

Один цикл экономит ценное время

CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].
Click here for more information
Один цикл экономит ценное время
Один цикл экономит ценное время

Один цикл экономит ценное время

CardiacSwing может значительно снизить время процедуры за счет замены множественной регистрации, необходимой при стандартной ангиографии или одноосевой ротационной ангиографии, одним циклом[1-2]. Кроме того, он может увеличить стабильность результатов визуализации, убирая пропуски между соседними проекциями и потенциальные отклонения от оптимального угла наблюдения[3].
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  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями
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