Рекомендации по терапии тяжелого сепсиса
Рекомендации по борьбе с сепсисом (Surviving Sepsis Campaign, SSC) были созданы Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом борьбы с сепсисом и Обществом реаниматологии. Цель этой инициативы – сократить смертность от сепсиса за счет следующих мер: повышение информированности о сепсисе, улучшение диагностики, расширение применения соответствующей терапии, повышение квалификации медицинских специалистов, улучшение ухода за пациентами после ОРИТ, разработка рекомендаций по медицинскому обслуживанию и поддержка сбора данных для аудита и получения отзывов.