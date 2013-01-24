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Протокол Наблюдения Приложение для скрининга и контроля лечения сепсиса

Протокол Наблюдения

Приложение для скрининга и контроля лечения сепсиса

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Приложение Протокол Наблюдения на прикроватных мониторах пациента IntelliVue упрощает применение алгоритма лечения сепсиса, основанного на доказательной медицине.

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Особенности
Рекомендации по терапии тяжелого сепс... || Соответствие рекомендациям SSC

Рекомендации по терапии тяжелого сепсиса

Рекомендации по борьбе с сепсисом (Surviving Sepsis Campaign, SSC) были созданы Европейским обществом интенсивной терапии, Международным форумом борьбы с сепсисом и Обществом реаниматологии. Цель этой инициативы – сократить смертность от сепсиса за счет следующих мер: повышение информированности о сепсисе, улучшение диагностики, расширение применения соответствующей терапии, повышение квалификации медицинских специалистов, улучшение ухода за пациентами после ОРИТ, разработка рекомендаций по медицинскому обслуживанию и поддержка сбора данных для аудита и получения отзывов.
Автоматическая проверка симптомов || Упрощение помощи при сепсисе

Автоматическая проверка симптомов обеспечивает жизненно важную точность данных

Симптомы сепсиса могут быть самыми разными и иногда похожими на другие состояния, в результате чего диагноз ставится слишком поздно. Функция ProtocolWatch упрощает лечение сепсиса, непрерывно сравнивая данные мониторинга с критериями протокола лечения, и помогает прояснить ситуацию, когда это необходимо. При обнаружении признаков сепсиса функция ProtocolWatch предлагает врачам провести надлежащие исследования, осмотр или вмешательства в соответствии с протоколом. Также функция ProtocolWatch создает журнал, который можно распечатать для документирования и повышения качества.
Функции для тяжелых случаев сепсиса || Поддержка лечения при тяжелом

Функции для тяжелых случаев сепсиса обеспечивают постоянное наблюдение

При выполнении комплекса мероприятий по реанимации при сепсисе функция ProtocolWatch выдает список напоминаний по процедурам и целям, указанным в рекомендациях SSC, таймер, запускаемый в начале выполнения комплекса, и тренды Horizon для ключевых измерений. Когда врачи подтверждают выполнение всех рекомендаций из документов SSC, функция для комплекса мероприятий при сепсисе выдает контрольный список рекомендаций по стабилизации из этих документов. Во время реанимации при сепсисе тренды Horizon позволяют одним взглядом увидеть главные гемодинамические параметры. Таймер начинает отсчет в момент начала фазы реанимации и продолжает работать при выполнении оставшейся части протокола.
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