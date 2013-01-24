Показания к постоянному мониторингу сегмента ST
Хотя мониторинг сегмента ST не является наиболее чувствительным и специфичным методом для определения ишемии миокарда, это единственный применимый на практике метод для постоянного неинвазивного мониторинга эпизодов ишемии. Постоянный мониторинг сегмента ST однозначно показан во многих ситуациях: исключение возможности инфаркта миокарда, оценка состояния пациента с подтвержденной или подозреваемой ишемической болезнью сердца, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка повторной окклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности, а также оценка интра- и послеоперационной ишемии для сердечных и особенно рискованных хирургических процедур.