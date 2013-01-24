Карта сегмента ST* объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведениях от конечностей) и горизонтальных (грудных отведениях) плоскостях. На картах представлены многоосевые изображения сегментов ST пациента, вычисленные по алгоритму ST/AR