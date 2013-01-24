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Карта ST Графическое представление данных сегмента ST

Карта ST

Графическое представление данных сегмента ST

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Карта сегмента ST* объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведениях от конечностей) и горизонтальных (грудных отведениях) плоскостях. На картах представлены многоосевые изображения сегментов ST пациента, вычисленные по алгоритму ST/AR

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Особенности
Удобная визуализация помогает распозн... || Быстрое определение малозаметн

Удобная визуализация помогает распознавать изменения

Графическое представление данных сегмента ST, поддерживаемое картами сегмента ST, помогает врачам легче определять изменения сегмента ST и их местоположение в сердце. Также для карт сегмента ST поддерживается вывод трендов с интервалами от 12 секунд до 30 минут.
Работа с обычными отведениями || Быстрое определение малозаметн

Работа с обычными отведениями для упрощения использования

Карты сегмента ST Maps могут использоваться с обычными 12 отведениями, 12 отведениями с расчетом на основе алгоритма EASI** и стандартным размещением 5 отведений ЭКГ. При стандартном размещении 5 отведений отображается только карта сегмента ST для конечностей. Отчеты по картам сегмента ST можно выводить на печать и добавлять к записи пациента. Установив эталонную базовую линию, врачи могут легко определять, оказывает ли вмешательство нужный эффект. Базовая линия выводится желтым цветом, а цвет текущего значения сегмента ST соответствует ЭКГ.
Показания к применению || Быстрое определение малозаметн

Показания к постоянному мониторингу сегмента ST

Хотя мониторинг сегмента ST не является наиболее чувствительным и специфичным методом для определения ишемии миокарда, это единственный применимый на практике метод для постоянного неинвазивного мониторинга эпизодов ишемии. Постоянный мониторинг сегмента ST однозначно показан во многих ситуациях: исключение возможности инфаркта миокарда, оценка состояния пациента с подтвержденной или подозреваемой ишемической болезнью сердца, оценка реперфузии после тромболитической терапии, оценка ишемии после инфаркта миокарда, оценка повторной окклюзии после ангиопластики или атерэктомии, оценка ишемии миокарда как причины дыхательной недостаточности, а также оценка интра- и послеоперационной ишемии для сердечных и особенно рискованных хирургических процедур.
  • *Карта ST доступна на мониторах пациента IntelliVue с программным обеспечением выпуска С и выше
  • **ЭКГ в 12 отведениях по методике EASI и ее измерения являются приближением к стандартной ЭКГ в 12 отведениях и не должны применяться для диагностической интерпретации.
  • Так как различные условия могут вызывать изменения на ЭКГ, похожие на ишемию, клиницисты должны всегда интерпретировать данные ST в контексте другой клинической информации.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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