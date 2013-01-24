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FlexSpot Интегрированное рабочее место в пультовой комнате, ориентированное на пользователя

FlexSpot

Интегрированное рабочее место в пультовой комнате, ориентированное на пользователя

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По мере добавления новых приложений растет потребность в максимальной оптимизации работы. FlexSpot обеспечивает удобный доступ ко всем приложениям на одном компактном настраиваемом рабочем месте, значительно уменьшая количество устройств и упрощая работу. Для сокращения времени между исследованиями специалисты могут выполнять различные задачи, не прерывая друг друга.

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