Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

FlexVision Pro 58-дюймовый дисплей высокого разрешения для операционной

FlexVision Pro

58-дюймовый дисплей высокого разрешения для операционной

Найти похожие продукты

Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.

Свяжитесь с нами
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года. Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю