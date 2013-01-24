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Модуль сенсорного экрана Pro Модуль сенсорного экрана для интуитивного управления прямо у стола

Модуль сенсорного экрана Pro

Модуль сенсорного экрана для интуитивного управления прямо у стола

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С модулем сенсорного экрана Pro параметры визуализации можно быстро и легко настроить у стола, не покидая стерильного поля. Выполняйте коллимацию кончиком пальца, масштабирование рентгеновских изображений и схем сосудов для облегчения навигации. Крупный указатель, который виден в кабинете для исследований и пультовой комнате, обеспечивает эффективное взаимодействие.

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  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, с принадлежностями
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