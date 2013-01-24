Потолочная цифровая рентгеновская система ориентирована на повышение производительности и включает стационарный или беспроводной детектор, функцию автоматического отслеживания с помощью электропривода, полностью цифровой рабочий процесс и технологию обработки изображений UNIQUE. DigitalDiagnost C50 позволяет получать изображения диагностического качества для быстрого выполнения исследований.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Тип
|
|Тип
|
|Размер детектора
|
|Размеры матрицы изображения
|
|Размер пиксела
|