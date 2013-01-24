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DigitalDiagnost C50 Потолочная цифровая рентгеновская система

DigitalDiagnost C50

Потолочная цифровая рентгеновская система

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Потолочная цифровая рентгеновская система ориентирована на повышение производительности и включает стационарный или беспроводной детектор, функцию автоматического отслеживания с помощью электропривода, полностью цифровой рабочий процесс и технологию обработки изображений UNIQUE. DigitalDiagnost C50 позволяет получать изображения диагностического качества для быстрого выполнения исследований.

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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6811 "Система рентгеновская диагностическая DigitalDiagnost C50 с принадлежностями"
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