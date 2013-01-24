Интервенционная радиология

При терапии критической ишемии конечностей, эмболизации при маточной фиброме или проведении процедур EVAR, TACE или чрескожной абляции цель состоит в том, чтобы спланировать и провести процедуру точно и уверенно. Используйте наши мультимодальные средства контроля по изображению в реальном времени и трехмерные данные для быстрой оценки характера и расположения патологии и выявления скрытых сложностей. Получайте информацию о реакции на терапию непосредственно в ходе операции. Увереннее проводите навигацию за счет усовершенствованного контроля по изображению в реальном времени.