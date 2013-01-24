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Интервенционная радиология

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Интервенционная радиология

При терапии критической ишемии конечностей, эмболизации при маточной фиброме или проведении процедур EVAR, TACE или чрескожной абляции цель состоит в том, чтобы спланировать и провести процедуру точно и уверенно. Используйте наши мультимодальные средства контроля по изображению в реальном времени и трехмерные данные для быстрой оценки характера и расположения патологии и выявления скрытых сложностей. Получайте информацию о реакции на терапию непосредственно в ходе операции. Увереннее проводите навигацию за счет усовершенствованного контроля по изображению в реальном времени.
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Решения DoseWise помогут наладить контроль над работой с пациентами, безопасностью персонала и соблюдением норм благодаря комплексному пакету средств контроля лучевой нагрузки, обучению и интегрированным технологиям.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю