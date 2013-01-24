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Радиочасы

AJ3121/12
Общая оценка / 5
  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!
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    Радиочасы

    AJ3121/12
    Общая оценка / 5

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 719,5 руб.

    Радиочасы

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 719,5 руб.

    Радиочасы

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

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      Начинайте день по-своему!

      Два вида сигнала: радио и звуковой.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Удобная установка часов и будильника без лишних инструкций

      Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране радиочасов.

      Технические характеристики

      • Функции управления

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Цифры на дисплее
        4
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        LED-дисплей

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        100 мВт (среднеквадр.)

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        • AM
        • FM

      • Аксессуары

        Прочее
        руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        0,61  кг
        Вес продукта
        0,53  кг
        Тип упаковки
        D-бокс
        Глубина основного устройства
        122,8  мм
        Высота основного устройства
        48,1  мм
        Ширина упаковки
        183  мм
        Ширина основного устройства
        177,1  мм
        Высота упаковки
        150  мм
        Глубина упаковки
        58  мм

      • Питание

        Тип элемента питания
        6F22 9 В
        Напряжение батареи
        9  В
        Количество батарей
        1
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

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