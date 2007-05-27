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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!

    Радиочасы

    AJ3121/12

    Начинайте день по-своему!

    Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

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    Начинайте день по-своему!

    Два вида сигнала: радио и звуковой.

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

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    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Удобная установка часов и будильника без лишних инструкций

    Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране радиочасов.

    • Звук

      Выходная мощность
      100 мВт (среднеквадр.)
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      • AM
      • FM

    • Комфорт

      Будильники
      • Повтор будильника через 24 часа
      • звуковой сигнал
      • звуковой радиосигнал
      • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения
      Цифры на дисплее
      4
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      6F22 9 В
      Напряжение батареи
      9  В
      Количество аккумуляторов
      1
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      0,61  кг
      Тип упаковки
      D-бокс
      Глубина основного устройства
      122,8  миллиметра
      Высота основного устройства
      48,1  миллиметра
      Ширина основного устройства
      177,1  миллиметра
      Вес продукта
      0,53  кг
      Высота упаковки
      150  миллиметра
      Ширина упаковки
      183  миллиметра
      Глубина упаковки
      58  миллиметра

    Badge-D2C

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