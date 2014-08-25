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    Магнитола с CD

    AZ390/12

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

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    Магнитола с CD

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    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    С портом USB Direct

    • USB
    • Черный с серым
    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Радио FM для прослушивания радиостанций

    0

    Программирование 20 дорожек CD

    Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 1 Вт RMS
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующего / предыдущего альбома
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM

    • Комфорт

      Цифры на дисплее
      3
      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Электропитание
      Перем. ток 220-240 В
      Источник питания
      Переменный ток или батарея
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный талон

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,8  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      243 x 199 x 124  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      283 x 164 x 241 мм
      Вес продукта
      1,4  кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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