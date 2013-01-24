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Philips Avent

Адаптер питания для радионяни

CP9172
Avent
Avent
  • Для подключения радионяни к сети Для подключения радионяни к сети Для подключения радионяни к сети
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    Philips Avent Адаптер питания для радионяни

    CP9172

    Для подключения радионяни к сети

    С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским и детским блоками. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер питания для радионяни

    Для подключения радионяни к сети

    С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским и детским блоками. Узнать обо всех преимуществах

    Для подключения радионяни к сети

    С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским и детским блоками. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Адаптер питания для радионяни

    Для подключения радионяни к сети

    С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским и детским блоками. Узнать обо всех преимуществах

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      Для подключения радионяни к сети

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      • радионяня
      • родительский или детский блок
      • SCD600

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCD600

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