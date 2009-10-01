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- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
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Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были
Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Cистема развлечений с док-станцией DC1010 может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ - прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах
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Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были
Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Cистема развлечений с док-станцией DC1010 может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ - прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах
Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
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Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с iPod
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