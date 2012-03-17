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акустическая док-станция с Bluetooth®

DS3600/12
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS3600/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, который буквально заполняет комнату. Поддерживает беспроводную передачу файлов по Bluetooth, а также позволяет синхронизировать iPod/iPhone/iPad с ПК. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Звук, заполняющий ваш дом

    Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, который буквально заполняет комнату. Поддерживает беспроводную передачу файлов по Bluetooth, а также позволяет синхронизировать iPod/iPhone/iPad с ПК. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, который буквально заполняет комнату. Поддерживает беспроводную передачу файлов по Bluetooth, а также позволяет синхронизировать iPod/iPhone/iPad с ПК. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Звук, заполняющий ваш дом

    Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, который буквально заполняет комнату. Поддерживает беспроводную передачу файлов по Bluetooth, а также позволяет синхронизировать iPod/iPhone/iPad с ПК. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • для iPod/iPhone/iPad
      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

      Беспроводная потоковая передача музыки через Bluetooth с iPod/iPhone/iPad

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи в коротком диапазоне. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку с устройств iPod, iPhone или iPad на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.

      Синхронизация ПК с iPod/iPhone/iPad

      Подключайте устройство к док-станции, синхронизируйте данные и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPhone, iPod или iPad во время их зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        • iPad
        • iPad 2

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Выходная мощность
        20 Вт (среднеквадр.)

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        • Кабель MP3 Link
        • Кабель USB
        Пульт ДУ
        Да

      • Подключения

        Вход Aux
        Да
        Bluetooth
        Да
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м

      • Комфорт

        Зарядное устройство
        • iPod
        • iPhone
        • iPad

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        285 x 145 x 140  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        366 x 147 x 169 мм
        Вес продукта
        1,3  кг
        Вес, включая упаковку
        1,5  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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