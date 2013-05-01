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  • Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук

    Музыкальная микросистема

    MCM3150/12

    Мощный и яркий звук

    Благодаря технологии wOOx эта стильная акустическая микросистема Philips MCM3150 обеспечивает четкий звук и мощные басы.

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    Музыкальная микросистема

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    Мощный и яркий звук

    Одержимые звуком

    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 120 Вт макс., басовый излучатель
    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

    Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

    Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука

    Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      120 Вт

    • Громкоговорители

      Типы громкоговорителей
      Купольный динамик ВЧ
      Основная АС
      • Излучатель басов wOOx
      • Двухполосная

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Другие подключения
      Антенна FM
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Аудиовход
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • Название станции
      • Тип программы

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      На главном дисплее
      Таймер отключения
      Да

    • Питание

      Источник питания
      • 110-240 В
      • 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Антенна FM
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      На нескольких языках

    • Размеры

      Глубина упаковки
      280  миллиметра
      Ширина устройства
      230  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      7,4  кг
      Высота упаковки
      314  миллиметра
      Высота устройства
      145  миллиметра
      Ширина упаковки
      510  миллиметра
      Глубина устройства
      237  миллиметра
      Глубина основной АС
      210  миллиметра
      Ширина основной АС
      139  миллиметра
      Вес устройства
      6,2  кг
      Высота основной АС
      259  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Программирование 20 дорожек
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      • Лоток
      • С приводом

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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