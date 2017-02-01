SHQ2400CL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.Узнать обо всех преимуществах
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8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.
Наушники ActionFit весят всего 4,3 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.
Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
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