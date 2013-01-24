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ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах
Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.
Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Наушники ActionFit весят всего 4,3 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
Звук
Подключения
Аксессуары
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки