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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ2400CL/00

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    Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.

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    ActionFit Спортивные наушники

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    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники-вкладыши

    • Идеально для использования в помещении
    • Защита от воды и пота
    • Вкладыши
    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

    Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

    Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

    Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

    Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

    Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

    Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г

    Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г

    Наушники ActionFit весят всего 4,3 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

    3 размера насадок для удобной посадки

    Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

    Можно мыть после тренировок

    Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

    • Звук

      Диапазон частот
      7–24 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      0.693  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      7.1  (дюймы)
      Ширина
      8.2  см
      Высота
      6  см
      Ширина
      3.2  (дюймы)
      Высота
      2.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.0393  кг
      Вес брутто
      0.12  кг
      Вес нетто
      0.087  фунта
      Вес брутто
      0.265  фунта
      Вес упаковки
      0.0807  кг
      Вес упаковки
      0.178  фунта
      GTIN
      2 69 25970 70962 4

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      6.8  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      2  (дюймы)
      Глубина
      1  (дюймы)
      Вес брутто
      0.071  фунта
      Вес нетто
      0.029  фунта
      Вес упаковки
      0.042  фунта

    • Аксессуары

      Амбушюры
      3 размера: S, M, L

    Badge-D2C

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