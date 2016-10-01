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ActionFit

Спортивные наушники с микрофоном

SHQ2405BL/00
Общая оценка / 5
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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ2405BL/00
    Общая оценка / 5

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    Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

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    Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок. Узнать обо всех преимуществах

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      Наушники с фиксатором для надежной посадки

      • Идеально для использования в помещении
      • Защита от воды и пота
      • Вкладыши
      3 размера насадок для удобной посадки

      3 размера насадок для удобной посадки

      Наушники ActionFit имеют в комплекте три пары насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

      Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

      Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

      Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г

      Максимальный комфорт при тренировке: сверхлегкие наушники весят всего 4,3 г

      Наушники ActionFit весят всего 4,3 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и служит стимулом к тренировкам.

      Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

      Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

      Можно мыть после тренировок

      Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        16  Ом
        Чувствительность
        107  дБ
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Тип магнита
        Неодимовый
        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        7–24 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Размещение кабелей
        Кабельный зажим
        Насадки
        3 размера: S, M, L

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,265  фунта
        Вес брутто
        0,12  кг
        GTIN
        2 69 25970 70969 3
        высота
        6  см
        высота
        2,4  (дюймы)
        Длина
        18,1  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,087  фунта
        Вес нетто
        0,0393  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,0807  кг
        Вес упаковки
        0,178  фунта
        ширина
        8,2  см
        ширина
        3,2  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,626  фунта
        Вес брутто
        1,191  кг
        GTIN
        1 69 25970 70969 6
        высота
        16  см
        высота
        6,3  (дюймы)
        Длина
        35,3  см
        Длина
        13,9  (дюймы)
        Вес нетто
        0,693  фунта
        Вес нетто
        0,3144  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,8766  кг
        Вес упаковки
        1,933  фунта
        ширина
        19,9  см
        ширина
        7,8  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        Глубина
        1  (дюймы)
        EAN
        69 25970 70969 9
        Вес брутто
        0,0322  кг
        Вес брутто
        0,071  фунта
        высота
        17,3  см
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,029  фунта
        Вес нетто
        0,0131  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,042  фунта
        Вес упаковки
        0,0191  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        5  см
        ширина
        2  (дюймы)

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          • *вкладыши можно мыть, микрофон — нет
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