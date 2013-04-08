SHQ5200/10
Подходят для занятий спортом
Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство.Узнать обо всех преимуществах
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Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм неодимовыми излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Наушники ActionFit зададут ритм вашей тренировки и помогут достигнуть поставленной цели. Ощутите чистое звучание музыки, чем бы вы ни занимались и где бы вы ни находились.
Наушники ActionFit оборудованы удобным оголовьем с эргономичными чашками. Эта аккуратная конструкция прошла строгое тестирование на оптимальную посадку и комфорт независимо от размера и формы уха пользователя.
Не бойтесь выложиться на все сто — наушники ActionFit SHQ5200 оснащены уникальными амбушюрами, которые покрыты влагонепроницаемым материалом, чтобы во время тренировки вам было комфортно. После нескольких применений просто снимите амбушюры, чтобы их промыть, и они снова как новые.
Для вашей безопасности наушники ActionFit позволяют слышать, что происходит вокруг, что особенно важно во время тренировок на улице. Открытая акустическая платформа обеспечивает слышимость внешних звуков без ущерба для прекрасного звучания любимой музыкой.
Наушники ActionFit SHQ5200 оснащены оголовьем особой формы — оно прочно держится на месте даже во время очень активных тренировок. Его нескользящая поверхность сделана из инновационного силикона, который обеспечивает плотное прилегание к голове, предотвращая соскальзывание в стороны или вперед во время активных тренировок.
Наушники ActionFit SHQ5200 весят всего 99 г — это одна из самых легковесных моделей на рынке. Их рациональная конструкция состоит из отдельных частей, которые были спроектированы таким образом, чтобы соблюсти оптимальный баланс эргономичности и комфортного веса. Каркас оголовья изготовлен из высококлассного полипропилена, благодаря чему обеспечивается плотность прилегания и аккуратный, стильный вид.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.
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