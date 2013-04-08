Ключевые слова для поиска

  • Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом

    Спортивные наушники с оголовьем

    SHQ5200/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Подходят для занятий спортом

    Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивные наушники с оголовьем

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Подходят для занятий спортом

    Надежная посадка без скольжения благодаря силиконовой отделке оголовья

    • ActionFit
    • Накладные
    • Оранжевый с черным
    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мегабасов и мощного звука

    40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мегабасов и мощного звука

    Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм неодимовыми излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Наушники ActionFit зададут ритм вашей тренировки и помогут достигнуть поставленной цели. Ощутите чистое звучание музыки, чем бы вы ни занимались и где бы вы ни находились.

    Удобное оголовье оптимально повторяет контуры уха

    Удобное оголовье оптимально повторяет контуры уха

    Наушники ActionFit оборудованы удобным оголовьем с эргономичными чашками. Эта аккуратная конструкция прошла строгое тестирование на оптимальную посадку и комфорт независимо от размера и формы уха пользователя.

    Съемные, моющиеся амбушюры для сухости и комфорта

    Съемные, моющиеся амбушюры для сухости и комфорта

    Не бойтесь выложиться на все сто — наушники ActionFit SHQ5200 оснащены уникальными амбушюрами, которые покрыты влагонепроницаемым материалом, чтобы во время тренировки вам было комфортно. После нескольких применений просто снимите амбушюры, чтобы их промыть, и они снова как новые.

    Открытая акустическая конструкция, чтобы слышать то, что важно

    Открытая акустическая конструкция, чтобы слышать то, что важно

    Для вашей безопасности наушники ActionFit позволяют слышать, что происходит вокруг, что особенно важно во время тренировок на улице. Открытая акустическая платформа обеспечивает слышимость внешних звуков без ущерба для прекрасного звучания любимой музыкой.

    Нескользящее оголовье с силиконовым покрытием позволяет двигаться свободно

    Нескользящее оголовье с силиконовым покрытием позволяет двигаться свободно

    Наушники ActionFit SHQ5200 оснащены оголовьем особой формы — оно прочно держится на месте даже во время очень активных тренировок. Его нескользящая поверхность сделана из инновационного силикона, который обеспечивает плотное прилегание к голове, предотвращая соскальзывание в стороны или вперед во время активных тренировок.

    Для максимального удобства ношения наушники весят всего 99 г

    Наушники ActionFit SHQ5200 весят всего 99 г — это одна из самых легковесных моделей на рынке. Их рациональная конструкция состоит из отдельных частей, которые были спроектированы таким образом, чтобы соблюсти оптимальный баланс эргономичности и комфортного веса. Каркас оголовья изготовлен из высококлассного полипропилена, благодаря чему обеспечивается плотность прилегания и аккуратный, стильный вид.

    Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

    Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

    • Звук

      Диапазон частот
      18—21 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      101  дБ
      Максимальная входная мощность
      40  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Кевларовый кабель
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.