Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Спортивные наушники с оголовьем

SHQ5200/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом
    -{discount-value}

    Спортивные наушники с оголовьем

    SHQ5200/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Подходят для занятий спортом

    Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивные наушники с оголовьем

    Подходят для занятий спортом

    Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство. Узнать обо всех преимуществах

    Подходят для занятий спортом

    Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Спортивные наушники с оголовьем

    Подходят для занятий спортом

    Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Спорт

      Подходят для занятий спортом

      Надежная посадка без скольжения благодаря силиконовой отделке оголовья

      • ActionFit
      • Накладные
      • Оранжевый с черным
      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мегабасов и мощного звука

      40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мегабасов и мощного звука

      Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм неодимовыми излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Наушники ActionFit зададут ритм вашей тренировки и помогут достигнуть поставленной цели. Ощутите чистое звучание музыки, чем бы вы ни занимались и где бы вы ни находились.

      Съемные, моющиеся амбушюры для сухости и комфорта

      Съемные, моющиеся амбушюры для сухости и комфорта

      Не бойтесь выложиться на все сто — наушники ActionFit SHQ5200 оснащены уникальными амбушюрами, которые покрыты влагонепроницаемым материалом, чтобы во время тренировки вам было комфортно. После нескольких применений просто снимите амбушюры, чтобы их промыть, и они снова как новые.

      Нескользящее оголовье с силиконовым покрытием позволяет двигаться свободно

      Нескользящее оголовье с силиконовым покрытием позволяет двигаться свободно

      Наушники ActionFit SHQ5200 оснащены оголовьем особой формы — оно прочно держится на месте даже во время очень активных тренировок. Его нескользящая поверхность сделана из инновационного силикона, который обеспечивает плотное прилегание к голове, предотвращая соскальзывание в стороны или вперед во время активных тренировок.

      Открытая акустическая конструкция, чтобы слышать то, что важно

      Открытая акустическая конструкция, чтобы слышать то, что важно

      Для вашей безопасности наушники ActionFit позволяют слышать, что происходит вокруг, что особенно важно во время тренировок на улице. Открытая акустическая платформа обеспечивает слышимость внешних звуков без ущерба для прекрасного звучания любимой музыкой.

      Удобное оголовье оптимально повторяет контуры уха

      Удобное оголовье оптимально повторяет контуры уха

      Наушники ActionFit оборудованы удобным оголовьем с эргономичными чашками. Эта аккуратная конструкция прошла строгое тестирование на оптимальную посадку и комфорт независимо от размера и формы уха пользователя.

      Для максимального удобства ношения наушники весят всего 99 г

      Наушники ActionFit SHQ5200 весят всего 99 г — это одна из самых легковесных моделей на рынке. Их рациональная конструкция состоит из отдельных частей, которые были спроектированы таким образом, чтобы соблюсти оптимальный баланс эргономичности и комфортного веса. Каркас оголовья изготовлен из высококлассного полипропилена, благодаря чему обеспечивается плотность прилегания и аккуратный, стильный вид.

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

      • Подключения

        Тип кабеля
        Кевларовый кабель
        Подключение кабеля
        одностороннее
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        В комплекте
        Защитный чехол

      • Размеры упаковки

        высота
        22,5  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        7,5  см
        Вес нетто
        0,122  кг
        Вес брутто
        0,258  кг
        Вес упаковки
        0,136  кг
        EAN
        69 23410 71939 0
        Тип размещения на полке
        Оба
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        24,5  см
        ширина
        21  см
        высота
        22,8  см
        Вес нетто
        0,366  кг
        Вес брутто
        1  кг
        Вес упаковки
        0,634  кг
        GTIN
        1 69 23410 71939 7
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Габариты изделия

        ширина
        14  см
        высота
        19,2  см
        Глубина
        5,6  см
        Вес
        0,102  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        18—21 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        101  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        40  мВт
        Сопротивление
        32  Ом

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.