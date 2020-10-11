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  • Эффективная тренировка в любую погоду. Эффективная тренировка в любую погоду. Эффективная тренировка в любую погоду.

    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    TAA4205BK/00

    Эффективная тренировка в любую погоду.

    Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones.

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    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

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    Эффективная тренировка в любую погоду.

    • Встроенный пульсометр
    • 6 часов воспроизведения
    • Надежная посадка
    • Защита от влаги и пота IPX5

    Эффективная тренировка со встроенным пульсометром

    Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть. Совместимы с ведущими фитнес-приложениями для отслеживания маршрутов, такими как Strava и Runkeeper, а также приложением Philips Headphones.

    Энергичный звук. 6 часов воспроизведения в режиме отслеживания

    Быстрее, выше, сильнее! Оцените чистый звук, энергичные басы и 6 часов воспроизведения даже с включенной функцией отслеживания пульса. Полная зарядка через USB-C занимает 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения.

    Самая комфортная посадка. Заушные крючки и крепления в форме крыла в комплекте

    Оцените силиконовые крепления в форме крыла, которые обеспечат надежную посадку, повторяя форму ваших ушей. Вы также можете выбрать заушные крючки для комфортной посадки. Выбор амбушюр поможет добиться герметичного положения наушников.

    Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

    Приложение Philips Headphones поможет следить за пульсом во время тренировки. С его помощью также можно управлять звучанием музыки или подкастов. Усиливайте низкие частоты, снижайте громкость верхних частот и выбирайте из предустановленных стилей звучания.

    Класс защиты от влаги IPX5. Защита от влаги и пота.

    Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.

    Стабильное соединение Bluetooth. Простое управление

    Стабильное соединение Bluetooth обеспечит непрерывное звучание музыки во время пробежки. Многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением и вызовами, регулировать громкость и активировать голосового ассистента.

    3 пары силиконовых амбушюр

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    Встроенный микрофон. Чистое звучание голоса

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    Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

    Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.

    Кевларовый кабель. Комфортно располагается на шее пользователя

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    Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для дополнительного часа тренировки с музыкой

    Зарядка занимает 2 часа. Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1 час работы в режиме воспроизведения.

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      10 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      98 дБ +/-3 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      43  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      24.8  см
      Вес брутто
      3.24  кг
      Высота
      18  см
      GTIN
      1 48 95229 11046 2
      Вес нетто
      1.152  кг
      Вес упаковки
      2.088  кг

    • Комфорт

      Регулировка громкости
      Да
      Класс защиты от влаги
      IPX5
      Поддержка приложения Philips Headphones
      Да
      Пульсометр
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      12  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      10.5  см
      Высота
      16.7  см
      Вес нетто
      0.144  кг
      Вес брутто
      0.37  кг
      Вес упаковки
      0.226  кг
      GTIN
      2 48 95229 11046 9

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время воспроизведения музыки
      6  часов
      Время разговора
      8 ч
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15mins for 1 hr
      Вес аккумулятора (общий)
      3  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      140  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      160 hr
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литиево-полимерный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11046 5
      Вес брутто
      0.102  кг
      Вес нетто
      0.048  кг
      Вес упаковки
      0.054  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      5.9  см
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.8  см
      Вес
      0.022  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Амбушюры
      3 пары (S/M/L)
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C
      Съемные крепления в форме крыла
      1 пара

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Вкладыши
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      • Заушное крепление
      • Силиконовые амбушюры

    • UPC

      UPC
      8 40063 20129 3

    Badge-D2C

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