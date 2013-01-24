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Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

TAA4205BK/00
Общая оценка / 5
  • Эффективная тренировка в любую погоду. Эффективная тренировка в любую погоду. Эффективная тренировка в любую погоду.
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    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    TAA4205BK/00
    Общая оценка / 5

    Эффективная тренировка в любую погоду.

    Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    Эффективная тренировка в любую погоду.

    Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная тренировка в любую погоду.

    Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    Эффективная тренировка в любую погоду.

    Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективная тренировка в любую погоду.

      • Вкладыши

      Эффективная тренировка со встроенным пульсометром

      Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть. Совместимы с ведущими фитнес-приложениями для отслеживания маршрутов, такими как Strava и Runkeeper, а также приложением Philips Headphones.

      Энергичный звук. 6 часов воспроизведения в режиме отслеживания

      Быстрее, выше, сильнее! Оцените чистый звук, энергичные басы и 6 часов воспроизведения даже с включенной функцией отслеживания пульса. Полная зарядка через USB-C занимает 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения.

      Самая комфортная посадка. Заушные крючки и крепления в форме крыла в комплекте

      Оцените силиконовые крепления в форме крыла, которые обеспечат надежную посадку, повторяя форму ваших ушей. Вы также можете выбрать заушные крючки для комфортной посадки. Выбор амбушюр поможет добиться герметичного положения наушников.

      Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

      Приложение Philips Headphones поможет следить за пульсом во время тренировки. С его помощью также можно управлять звучанием музыки или подкастов. Усиливайте низкие частоты, снижайте громкость верхних частот и выбирайте из предустановленных стилей звучания.

      Класс защиты от влаги IPX5. Защита от влаги и пота.

      Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.

      Стабильное соединение Bluetooth. Простое управление

      Стабильное соединение Bluetooth обеспечит непрерывное звучание музыки во время пробежки. Многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением и вызовами, регулировать громкость и активировать голосового ассистента.

      Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне

      Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.

      Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для дополнительного часа тренировки с музыкой

      Зарядка занимает 2 часа. Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1 час работы в режиме воспроизведения.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Диаметр излучателя
        10 мм
        Чувствительность
        95  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Управление вызовами
        • Прием/завершение вызова
        • Отклонить вызов
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB-C
        Накладки для наушников
        3 размера

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Время воспроизведения музыки
        6  ч

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Габариты изделия

        высота
        5,9  см
        ширина
        5  см
        Глубина
        2,8  см
        Вес
        0,022  кг

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        17,3  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        3,5  см
        Вес брутто
        0,102  кг
        Вес нетто
        0,048  кг
        Вес упаковки
        0,054  кг
        EAN
        48 95229 11046 5

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        43  см
        ширина
        24,8  см
        высота
        18  см
        Вес брутто
        3,24  кг
        Вес нетто
        1,152  кг
        Вес упаковки
        2,088  кг
        GTIN
        1 48 95229 11046 2

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        12  см
        ширина
        10,5  см
        высота
        16,7  см
        Вес брутто
        0,37  кг
        Вес нетто
        0,144  кг
        Вес упаковки
        0,226  кг
        GTIN
        2 48 95229 11046 9

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