Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом
TAA4205BK/00
Эффективная тренировка в любую погоду.
Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones.
Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть. Совместимы с ведущими фитнес-приложениями для отслеживания маршрутов, такими как Strava и Runkeeper, а также приложением Philips Headphones.
Энергичный звук. 6 часов воспроизведения в режиме отслеживания
Быстрее, выше, сильнее! Оцените чистый звук, энергичные басы и 6 часов воспроизведения даже с включенной функцией отслеживания пульса. Полная зарядка через USB-C занимает 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения.
Самая комфортная посадка. Заушные крючки и крепления в форме крыла в комплекте
Оцените силиконовые крепления в форме крыла, которые обеспечат надежную посадку, повторяя форму ваших ушей. Вы также можете выбрать заушные крючки для комфортной посадки. Выбор амбушюр поможет добиться герметичного положения наушников.
Приложение Philips Headphones поможет следить за пульсом во время тренировки. С его помощью также можно управлять звучанием музыки или подкастов. Усиливайте низкие частоты, снижайте громкость верхних частот и выбирайте из предустановленных стилей звучания.
Класс защиты от влаги IPX5. Защита от влаги и пота.
Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.
Стабильное соединение Bluetooth. Простое управление
Стабильное соединение Bluetooth обеспечит непрерывное звучание музыки во время пробежки. Многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением и вызовами, регулировать громкость и активировать голосового ассистента.
3 пары силиконовых амбушюр
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Встроенный микрофон. Чистое звучание голоса
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Легко используйте голосового ассистента на вашем смартфоне
Нажмите на встроенный пульт управления и спросите голосового ассистента о чем угодно. Совершайте вызовы, отправляйте сообщения и получайте ответы на нужные вопросы даже в поездках.
Кевларовый кабель. Комфортно располагается на шее пользователя
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Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для дополнительного часа тренировки с музыкой
Зарядка занимает 2 часа. Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1 час работы в режиме воспроизведения.
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