Ключевые слова для поиска

  • Настроение праздника Настроение праздника Настроение праздника

    Bluetooth-колонка для вечеринок

    TANX100/10

    Настроение праздника

    Дайте старт вечеринке с этой Bluetooth-колонкой, которая поддерживает внешние микрофоны! 14 часов воспроизведения, а также возможности караоке и светомузыка. Мощный, громкий звук и разъем для подключения электрогитары.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bluetooth-колонка для вечеринок

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Настроение праздника

    • Bluetooth®

    Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса

    Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса

    2 разъема для микрофона и 1 разъем для гитары (6,3 мм)

    Разъемы для микрофона и гитары (6,3 мм) помогут организовать вечеринку высокого уровня. Пойте любимые песни или под собственный аккомпанемент. Вы даже можете приглушить оригинальное пение, чтобы слышать только собственный голос. Забавные эффекты караоке позволяют добавлять эхо или переключать мужской голос на женский и наоборот!

    Диски для управления микрофоном, эхо и громкостью гитары

    Диски для управления микрофоном, эхо и громкостью гитары

    2 ВЧ-динамика 2", 1 излучатель НЧ 5,25"

    2 ВЧ-динамика 2", 1 излучатель НЧ 5,25".

    14 часов воспроизведения. Громкий и мощный звук

    Мощный звук и насыщенные энергичные басы позволят этой мощной колонке наполнить комнату музыкой. Одной зарядки достаточно для 14 часов воспроизведения, что позволит вам слушать музыку всю ночь.

    Кнопки управления громкостью, воспроизведением и индикацией

    Кнопки управления громкостью, воспроизведением и индикацией

    Радиус действия беспроводной связи до 10 м

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Встроенная ручка для переноски. Колонка весит 5,6 кг

    Встроенная ручка для переноски позволяет использовать колонку, где бы вы ни находились. Возьмите ее с собой, когда отправляетесь в гости к другу. Включайте музыку на баскетбольной площадке. Вы даже можете подключить ее к другой колонке Philips TANX100 с помощью порта 3,5 мм.

    Простое сопряжение: лишь нажмите кнопку Bluetooth

    Сопряжение с устройством Bluetooth очень просто выполнить. Просто нажмите кнопку Bluetooth, и колонка будет готова к сопряжению. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м.

    Эффект светомузыки. Мерцает в такт музыке

    Пусть все вокруг танцуют при свете ярких огней. Мигающие индикаторы на колонке пульсируют в такт музыке, мерцают в разном порядке или просто горят ровным светом.

    • Звук

      Выходная мощность
      80 Вт (макс.)

    • Подключения

      Вход для микрофона
      2x (6,3 мм с регулировкой громкости)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      268x385x285 миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.