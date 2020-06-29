Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
TANX100/10
Настроение праздника
Дайте старт вечеринке с этой Bluetooth-колонкой, которая поддерживает внешние микрофоны! 14 часов воспроизведения, а также возможности караоке и светомузыка. Мощный, громкий звук и разъем для подключения электрогитары.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса
Разъемы для микрофона и гитары (6,3 мм) помогут организовать вечеринку высокого уровня. Пойте любимые песни или под собственный аккомпанемент. Вы даже можете приглушить оригинальное пение, чтобы слышать только собственный голос. Забавные эффекты караоке позволяют добавлять эхо или переключать мужской голос на женский и наоборот!
Диски для управления микрофоном, эхо и громкостью гитары
2 ВЧ-динамика 2", 1 излучатель НЧ 5,25".
Мощный звук и насыщенные энергичные басы позволят этой мощной колонке наполнить комнату музыкой. Одной зарядки достаточно для 14 часов воспроизведения, что позволит вам слушать музыку всю ночь.
Кнопки управления громкостью, воспроизведением и индикацией
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Встроенная ручка для переноски позволяет использовать колонку, где бы вы ни находились. Возьмите ее с собой, когда отправляетесь в гости к другу. Включайте музыку на баскетбольной площадке. Вы даже можете подключить ее к другой колонке Philips TANX100 с помощью порта 3,5 мм.
Сопряжение с устройством Bluetooth очень просто выполнить. Просто нажмите кнопку Bluetooth, и колонка будет готова к сопряжению. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м.
Пусть все вокруг танцуют при свете ярких огней. Мигающие индикаторы на колонке пульсируют в такт музыке, мерцают в разном порядке или просто горят ровным светом.
Звук
Подключения
Размеры
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