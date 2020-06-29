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- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
TANX200/10
Энергия музыки
Встряхните своих друзей с Bluetooth-колонкой, оснащенной двумя излучателями для передачи мощных низких частот! Вы можете подключить к ней гитару и микрофон, чтобы создать эффект живого выступления. Мигающие световые индикаторы, занятные возможности караоке и 14 часов работы в режиме воспроизведения.Узнать обо всех преимуществах
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Функции для караоке: эхо, переключение мужского/женского голоса, смягчение голоса
Кнопки управления громкостью, воспроизведением и индикацией
Эта мощная колонка станет незаменимым устройством для организации вечеринок! Мощный звук и энергичные, насыщенные басы помогут наполнить комнату музыкой. 14 часов воспроизведения без подзарядки позволят слушать песни всю ночь.
Сопряжение с устройством Bluetooth очень просто выполнить. Просто нажмите кнопку Bluetooth, и колонка будет готова к сопряжению. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м.
Встроенная ручка для переноски позволяет использовать колонку, где бы вы ни находились. Возьмите ее с собой, когда отправляетесь в гости к другу. Включайте музыку на баскетбольной площадке. Вы даже можете подключить ее к другой колонке Philips TANX200 с помощью порта 3,5 мм.
Диски для управления микрофоном, эхо и громкостью гитары
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
2 ВЧ-динамика 2", 2 излучателя НЧ 5,25".
Пусть все вокруг танцуют при свете ярких огней. Мигающие индикаторы на колонке пульсируют в такт музыке, мерцают в разном порядке или просто горят ровным светом.
Разъемы для микрофона и гитары (6,3 мм) помогут организовать вечеринку высокого уровня. Пойте любимые песни или под собственный аккомпанемент. Вы даже можете приглушить оригинальное пение, чтобы слышать только собственный голос. Забавные эффекты караоке позволяют добавлять эхо или переключать мужской голос на женский и наоборот!
Звук
Подключения
Размеры
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