Встроенная ручка для переноски. Колонка весит 7,7 кг

Встроенная ручка для переноски позволяет использовать колонку, где бы вы ни находились. Возьмите ее с собой, когда отправляетесь в гости к другу. Включайте музыку на баскетбольной площадке. Вы даже можете подключить ее к другой колонке Philips TANX200 с помощью порта 3,5 мм.