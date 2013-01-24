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Azurion 7 М20 со штативом FlexArm Непревзойденная гибкость для малоинвазивных процедур

Azurion 7 М20 со штативом FlexArm

Непревзойденная гибкость для малоинвазивных процедур

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Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.

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  • *Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • **Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035, Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями.
  • *** По сравнению с кабинетами, оснащенными потолочной системой Azurion 7 М20. Оценка проводилась в клинических условиях с моделированием рабочего пространства медицинского кабинета после выполнения различных перемещений С-дуги и позиционирования стола в течение примерно 20 минут.

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