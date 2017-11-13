Регулярное обслуживание кофемашины — гарантия хорошего кофе каждый день
AquaClean AquaClean Фильтр для воды AquaClean CA6903/10
Используя фильтр AquaClean, вы можете приготовить до 5000 чашек* кофе без очистки от накипи. Каждый фильтр обеспечивает приготовление до 625 чашек кофе!* Фильтр AquaClean (CA6903) предотвращает скопление накипи, позволяя вам каждый раз наслаждаться чашечкой свежего кофе. Совместим со всеми моделями кофемашин с наклейкой AquaClean на резервуаре для воды.
*На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки. Преимущества фильтра AquaClean:
увеличение интервалов между процедурами очистки от накипи; улучшенное качество воды; меньше затрат на обслуживание; увеличение срока службы кофемашины.
Для получения дополнительной информации загрузите брошюру AquaClean здесь. Способ применения фильтра AquaClean
Замена
Заменяйте картридж фильтра каждые 3 месяца или при появлении предупреждения на кофемашине
Шаг 1
Заменяйте картридж фильтра каждые 3 месяца или при появлении предупреждения кофемашины. Шаг 2
Потрясите фильтр в течение 5 секунд. Шаг 3
Поместите фильтр в перевернутом положении в кувшин с холодной водой и подождите, пока из него выйдет воздух. Шаг 4
Извлеките резервуар для воды из кофемашины и установите фильтр в держатель в вертикальном положении. Шаг 5
Наполните резервуар свежей чистой водой и установите его в кофемашину. Шаг 6
На наклейке напишите дату активации фильтра и приклейте ее на резервуар для воды. Шаг 7
Если кофемашина оснащена дисплеем, активируйте фильтр в меню кофемашины, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации кофемашины. Шаг 8
Чтобы промыть фильтр, пропустите пол-литра воды через носик или трубку выхода пара кофемашины. Слейте воду. Средство для очистки от накипи Средство для очистки от накипи Средство для очистки от накипи Регулярно проводите очистку кофемашины от накипи CA6700/10
При нагреве воды в кофемашине кальций и магний образуют нерастворимый осадок — известковый налет. Накипь может влиять на процесс нагрева и подачи воды, снижать вместимость бойлера и блокировать участки внутри прибора.
Проводить очистку от накипи необходимо при появлении соответствующей индикации на кофемашине Philips. Используйте только средство для удаления накипи Philips CA6700. Другие средства могут привести к повреждению внутренних контуров кофемашины и системы патрубков, их использование приводит к аннулированию гарантии Philips. Гарантия также аннулируется при отсутствии регулярной очистки от накипи.
Как правильно очищать кофемашину Saeco от накипи? Выберите модель кофемашины для получения четких инструкций по удалению накипи Средство для очистки от кофейных масел Средство для очистки от кофейных масел Средство для очистки от кофейных масел Поддерживайте чистоту варочной группы кофемашины CA6704/10
Наслаждайтесь вкусом свежего кофе без неприятного осадка! Средства для очистки от кофейных масел помогают удалить жир и масляные следы от кофе с варочной группы кофемашины, чтобы вы всегда могли насладиться вкусом свежего кофе. Раз в неделю:
Извлеките варочную группу и промойте ее теплой водой. Для получения информации об извлечении, установке и очистке варочной группы посетите веб-сайт www.saeco.com/care , в главе "Очистка и уход" представлены соответствующие видеоинструкции. Раз в месяц:
Используйте таблетку для удаления кофейного масляного налета CA6704 для тщательной очистки контуров системы от остатков жира. Средство для удаления кофейного масляного налета SAECO – CA6704/10 Настоящий итальянский эспрессо Для кофемашин С функцией приготовления молотого кофе
Ежемесячное применение
Ежемесячное применение позволяет продлить срок службы кофемашины
Шаг 1
Установите поддон для капель под носик подачи кофе. Наполните резервуар чистой водой. Шаг 2
Нажмите кнопку выбора крепости и выберите молотый кофе.
Положите таблетку в отделение для молотого кофе и нажмите Coffee или Café crema (из носика подачи кофе начнет поступать вода)
Шаг 3
Когда строка выполнения заполнится наполовину, установите главный переключатель на задней панели кофемашины в положение "Выкл." и оставьте средство для удаления жира действовать на 15 минут. Шаг 4
Установите переключатель в положение "Вкл." и нажмите кнопку питания. Цикл промывки запустится автоматически. Шаг 5
Выполните еженедельную очистку варочной группы. Шаг 6
Очистите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи. Шаг 7
Нажмите кнопку выбора крепости и выберите молотый кофе. Нажмите Café crema, начнется подача воды через носик подачи кофе. Повторите эти действия дважды. Средство для удаления кофейного масляного налета SAECO – CA6704/10 Настоящий итальянский эспрессо Для кофемашин БЕЗ функции приготовления молотого кофе
Ежемесячное использование Ежемесячное использование позволяет продлить срок службы кофемашины Шаг 1
Положите таблетку в чашку и наполните ее горячей водой. Дайте таблетке полностью раствориться. Шаг 2
Извлеките варочную группу. Откройте сервисную дверцу, нажмите клавишу (рис. 1), извлеките варочную группу, потянув ее за ручку. Шаг 3
Очистите верхний фильтр и канал подачи варочной группы с помощью чистящего средства. При необходимости используйте губку или небольшую щетку. Шаг 4
Оставьте раствор на 15 минут, чтобы дать ему подействовать. Шаг 5
Промойте варочную группу водопроводной водой и дайте ей высохнуть. При необходимости смажьте варочную группу, попадание раствора могло привести к обезжириванию направляющих варочной группы. Шаг 6
Для очистки поддона для капель положите очищающую таблетку в поддон для капель и наполните его горячей водой на две трети. Оставьте раствор в поддоне как минимум на 30 минут. Шаг 7
Тщательно промойте поддон водопроводной водой. Теперь кофемашина очищена и готова к использованию. Средство для очистки молочной системы Средство для очистки молочной системы Средство для очистки молочной системы Очистка системы подачи молока CA6705/10
Регулярная очистка системы подачи молока важна для обеспечения гигиеничного использования, взбивания молочной пены и предотвращения блокировки контура подачи молока. После приготовления:
выполните быструю очистку системы подачи молока после приготовления напитка с молоком. Очистка в конце дня:
промойте детали в теплой воде. Еженедельная очистка:
разберите все детали и промойте их теплой водой. Ежемесячная очистка:
используйте средство Philips CA6705 для предотвращения засорения контуров подачи молока. Способ применения средства для очистки молочной системы SAECO
Ежемесячное использование
Обеспечивает гигиеничное использование и чистоту кувшина для молока
Шаг 1
Высыпьте содержимое пакетика средства для очистки молочной системы в кувшин для молока и наполните водой до максимальной отметки. Шаг 2
Установите кувшин для молока в кофемашину и откройте носик. Под носик подачи молока поставьте емкость. Шаг 3
Нажмите кнопку меню, выберите напитки и перейдите к молочной пене. Выберите ОК: начнется процесс очистки. Шаг 4
Выбирайте приготовление молочной пены до тех пор, пока кувшин для молока не опустеет. Извлеките контейнер и кувшин для молока, промойте и наполните чистой водой до максимальной отметки. Шаг 5
Установите кувшин для молока обратно в кофемашину, откройте носик подачи молока, под носик подачи молока поставьте емкость. Шаг 6
Нажмите кнопку меню, выберите напитки и перейдите к молочной пене. Начнется цикл промывки. Повторяйте действия до тех пор, пока кувшин не опустеет. Шаг 7
Процесс очистки завершается, когда подача воды кофемашиной прекращается.
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