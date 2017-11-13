Используя фильтр AquaClean, вы можете приготовить до 5000 чашек* кофе без очистки от накипи. Каждый фильтр обеспечивает приготовление до 625 чашек кофе!* Фильтр AquaClean (CA6903) предотвращает скопление накипи, позволяя вам каждый раз наслаждаться чашечкой свежего кофе. Совместим со всеми моделями кофемашин с наклейкой AquaClean на резервуаре для воды.

*На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.