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Philips Sonicare

заботится о здоровье и красоте зубов больше, чем другие зубные щетки* ​

Philips Sonicare

заботится о здоровье и красоте зубов больше, чем другие зубные щетки*
DiamondClean синий

Philips Sonicare

заботится о здоровье и красоте зубов больше, чем другие зубные щетки*

    Электрические зубные щетки Philips Sonicare

    зубы значок
    Осветляет зубы на 1-2 тона без вреда для эмали
    Улучшить здоровье десен
    Клинически доказанный эффект улучшения состояния десен за 2 недели​
    Больше налета, чем на других зубных щетках
    Удаляет больше налета, чем другие зубные щетки*, снижая риск появление кариеса 
    Philips Sonicare DiamondClean белый
    Значок белого цвета
    Значок синего цвета
    Значок фиолетового цвета
    Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush, HX9903/11 - lack
    Значок белого цвета
    Значок синего цвета
    Значок фиолетового цвета
    Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush, HX9903/41 - Silver
    Значок белого цвета
    Значок синего цвета
    Значок фиолетового цвета
    зубы значок
    Осветляет зубы на 1-2 тона без вреда для эмали
    Улучшить здоровье десен
    Клинически доказанный эффект улучшения состояния десен за 2 недели​
    Больше налета, чем на других зубных щетках
    Удаляет больше налета, чем другие зубные щетки*, снижая риск появление кариеса 
    Philips Sonicare DiamondClean белый
    Значок белого цвета
    Значок синего цвета
    Значок фиолетового цвета
    Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush, HX9903/11 - lack
    Значок белого цвета
    Значок синего цвета
    Значок фиолетового цвета
    Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush, HX9903/41 - Silver
    Значок белого цвета
    Значок синего цвета
    Значок фиолетового цвета

    Выберите свою Philips Sonicare

    Широкий ассортимент электрических зубных​

    щеток для любых потребностей

    Выберите свою Philips Sonicare
    Выберите свою модель

    Выберите свою Philips Sonicare

    Широкий ассортимент электрических зубных​

    щеток для любых потребностей

    Выберите свою Philips Sonicare
    Выберите свою модель

    О технологии Philips Sonicare​

    Принцип работы и отличительные особенности​

    Philips Sonicare совершает правильные выметающие движения именно так, как рекомендуют стоматологи
    Быстрые движения из смеси воды и пасты образуют поток микропузырьков, который вымывает налет даже между зубами

    Частота движений щетинок

    (62 000 в минуту) находится в диапазоне, который может слышать человек, поэтому технология и называется звуковой​

     

    Осветляет эмаль на 1-2 тона и улучшает состояние десен​
    Diamond clean
    Совершают быстрые
    Philips Sonicare совершает правильные выметающие движения именно так, как рекомендуют стоматологи
    Частота движений щетинок

    Частота движений щетинок

    (62 000 в минуту) находится в диапазоне, который может слышать человек, поэтому технология и называется звуковой​
    За счет очень быстрых
    Быстрые движения из смеси воды и пасты образуют поток микропузырьков, который вымывает налет даже между зубами
    Совершают быстрые
    Осветляет эмаль на 1-2 тона и улучшает состояние десен​

    Клинические исследования


    По результатам клинического исследования Philips Sonicare эффективнее удаляет налет и заботится о здоровье десен, чем щетка с круглой насадкой2
    Уменьшение зубного налёта
    График Sonicare
    Уменьшение вероятности развития воспаления дёсен
    Заболевание десен
    Уменьшение вероятности развития кровоточивости дёсен
    График Sonicare
    • Уменьшение вероятности развития воспаления дёсен
      Заболевание десен
    • Уменьшение зубного налёта
      График Sonicare
    • Уменьшение вероятности развития кровоточивости дёсен
      График Sonicare
      Хотите узнать, какие еще исследования мы проводили, чтобы создать технологию Philips Sonicare?
      Подробнее

      Клинические исследования


      По результатам клинического исследования Philips Sonicare эффективнее удаляет налет и заботится о здоровье десен, чем щетка с круглой насадкой2
      Уменьшение зубного налёта
      График Sonicare
      Уменьшение вероятности развития воспаления дёсен
      Заболевание десен
      Уменьшение вероятности развития кровоточивости дёсен
      График Sonicare
      • Уменьшение вероятности развития воспаления дёсен
        Заболевание десен
      • Уменьшение зубного налёта
        График Sonicare
      • Уменьшение вероятности развития кровоточивости дёсен
        График Sonicare
        Хотите узнать, какие еще исследования мы проводили, чтобы создать технологию Philips Sonicare?
        Подробнее

        Безопасность Philips Sonicare

        Безопасность

        Безопасность,​

         подтвержденная множеством клинических исследований​
        20 лет опыта
        20-летний опыт разработки звуковых зубных щеток от бренда Philips, больше 100 лет занимающегося медицинским оборудованием​
        Безопасно использовать с подтяжками
        Безопасно использовать при наличии брекетов, виниров, коронок, имплантов и других конструкций4

        Отзывы покупателей об электрических зубных щетках Philips Sonicare

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

        Сравнение​

        Сравните разные модели электрических зубных щеток Philips Sonicare​

        2 Series

        Серии CleanCare, 2 series, EasyClean​

        2 Series

        Электрическая зубная щетка
        Сравнить
        ProtectiveClean 6100

        ProtectiveClean 6100

        ProtectiveClean 6100

        Электрическая звуковая зубная щетка
        Сравнить
        ExpertClean 7500

        ExpertClean 7500

        ExpertClean 7500

        Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
        Сравнить
        DiamondClean 9000

        DiamondClean 9000

        DiamondClean 9000

        Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
        Сравнить
        DiamondClean Smart

        DiamondClean Smart

        DiamondClean Smart

        Электрическая зубная щетка с приложением
        Сравнить

        Количество движений
        • 31 000*​
        • 62 000​
        • 62 000​
        • 62 000​
        • 62 000​

        Количество режимов​
        • 1 режим​
          1 уровень интенсивности​
        • 1-3 режима​
          1-3 уровня интенсивности​ (в зависимости от модели)​
        • 1-3 режима​
          1-3 уровня интенсивности​ (в зависимости от модели)​
        • 4 режима​
          3 уровня интенсивности​
        • 5 режимов​
          3 уровня интенсивности​

        Датчик давления​
        • Нет​
        • Есть​
        • Есть​
        • Есть​
        • Есть​

        Технология BrushSync​
        • Нет​
        • Есть​
        • Есть​
        • Есть​
        • Есть​

        Дорожный чехол​
        • Нет​**
        • Есть​**
        • Зарядный чехол​
        • Зарядный чехол​
        • Премиальный кожаный зарядный чехол​

        Мобильное приложение​
        • Нет​
        • Есть​
        • Есть​
        • Есть​
        • Расширенная версия​

        Аксессуары​
        • Нет​
        • Есть​ (в зависимости от модели)​
        • Есть​
        • Зарядный стакан​
        • Зарядный стакан​ Подставка для насадок​
        *В модели EasyClean 62 000 движений
        **В зависимости от модели
        Выберите щетку Philips Sonicare

        Выберите щетку Philips Sonicare, которая идеально вам подходит​

        Выберите свою модель​

        Мнения экспертов

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          Часто задаваемые вопросы​

          Как работает электрическая зубная щетка Philips Sonicare?​

          Щетинки электрической зубной щетки Philips Sonicare совершают правильные выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. Philips Sonicare за 1 минуту делает больше движений, чем мануальная щетка примерно за 7 дней использования​

           

          За счет очень быстрых движений из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который вымывает налёт даже в труднодостуных местах –  между зубами, на задних зубах, вдоль линии десен, снижая риск развития кариеса и потери зуба. ​

           

          Индивидуальные настройки режимов и функций сделают чистку максимально комфортной и эффективной.​
          В чем особенность технологии Philips Sonicare?​
          Встроенный в ручку электромагнит приводит в движение насадку зубной щетки на частоте до 62 000 движений в минуту. Щетинки совершают выметающие движения от десны к краю зуба – именно так рекомендуют чистить зубы многие стоматологи. Во время чистки возникает динамический поток жидкости из воды и зубной пасты, котрый направляется вдоль линии десен и в межзубные промежутки, удаляя налет даже в труднодоступных местах. ​
          Безопасна ли зубная щетка Philips Sonicare для эмали?​
           Клинически доказано, что электрическая щетка Philips Sonicare воздействует на эмаль бережнее, чем мануальная зубная щетка4. Кроме того, в некоторых моделях электрических зубных щеток есть датчик давления, который предупредит пользователя об излишнем давлении при чистке и защитит зубы.​
          Подойдет ли зубная щетка Philips Sonicare для чувствительных десен?​
          ​Электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко массирует десны, улучшая микроциркуляцию крови в них и их состояние, помогая снизить уровень кровоточивости3. Кроме того, в некоторых моделях есть специальный режим для заботы о здоровье десен – GumCare или GumHealth.​
          Подойдет ли тем электрическая зубная щетка Philips Sonicare у кого есть пломбы, виниры, коронки, брекеты?
          Электрическая зубная щетка Philips Sonicare безопасна и подходит для ежедневного использования в случае, если у вас есть пломбы, коронки, брекеты, виниры4.​
          Чем отличается звуковая электрическая зубная щетка от ультразвуковой?​
          Щетинки движутся с частотой, лежащей в границах слышимых человеком частот (до 62 000 движений в минуту или 216 Гц), поэтому электрическую щетку Philips Sonicare еще называют звуковой. Ультразвуковые щетки работают на более высоких частотах (до 1 600 000 Гц), которые не всегда подходят для очищения пломб и ортодонтических конструкций, а также чувствительной эмали.​
          Могут ли дети пользоваться зубной щеткой Philips Sonicare?​
          Детские электрические зубные щетки Philips Sonicare ForKids созданы для детей от 3 до 11 лет. Специальные мягкие щетинки и оптимальная скорость их движения бережно очищают детскую эмаль, не травмируя ее. В некоторых моделях есть специальное мобильное приложение, главный герой которого учит ребенка правильно чистить зубы и мотивирует его.​
          Что такое датчик давления?​
          Электрическая зубная щетка с датчиком давления контролирует силы, которую вы прикладываете при чистке зубов. При чрезмерном давлении зубная щетка издает предупреждающий сигнал и снижает интенсивность, защищая зубы и десна.​
          Какие режимы есть в зубных щетках Philips Sonicare?​

          В зависимости от личных предпочтений можно выбрать щетку Philips Sonicare с одним режимом или с 15 вариантами настроек – например, в модели DiamondClean Smart есть 5 режимов, каждый из которых можно использовать на 3 разных интенсивностях (низкая, средняя и высокая).​

           

          Базовый режим Clean (Чистка) есть во всех щетках и подходит для ежедневной гигиены полости рта, составляет 2 минуты работы электрической зубной щетки. В некоторых моделях есть режим White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений эмали (после 2 минут более интенсивной чистки – 30 секунд полировки поверхности зубов в зоне улыбки). Режим GumCare или GumHealth (Здоровые десна) подойдет тем, кто хочет улучшить состояние дёсен (после 2 минут стандартной чистки – дополнительная минута меньшей интенсивности для массажа десен). Режим DeepClean  (Глубокая чистка) обеспечивает глубокую и тщательную чистку зубов, состоит из 3 минут интенсивной работы зубной щетки. В DiamondClean Smart также есть TongueCare (Чистка языка) - специальный режим для чистки языка (20 секунд для чистки поверхности языка). ​
          Как часто нужно менять насадки? Что такое BrushSync?​

          Насадку на электрическую зубную щетку необходимо менять так же часто, как и обычную мануальную зубную щетку – каждые 3 месяца. На каждой насадке есть так индикаторные щетинки синего цвета, которые выцветают, когда приходит время менять насадку. ​

           

          Технология BrushSync напоминает о замене насадки по мере ее износа – щётка сама распознает насадку и порекомендует заменить ее. Также при использовании насадок и зубных щеток с функцией BrushSync щетка автоматически выбирает наиболее оптимальный режим для данной насадки (например, режим White (Осветление) при использовании насадок, предназначенных для осветления эмали).​

           

          Все модели насадок Philips Sonicare совместимы со всеми моделями щеток Philips Sonicare.​
          Какая гарантия распространяется на зубные щетки Philips Sonicare?​
          Гарантия на зубные щетки Philips – 2 года. В течение гарантийного периода обслуживание производится бесплатно в авторизованных сервисных центрах Philips.​

          * По сравнению с мануальной зубной щеткой​

          1 – Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare SensiFlex и Philips Sonicare FlexCare; по сравнению с зубной щеткой предыдущего поколения HX1610/02​

          2 – Фарах Мирза, Криста Аргозино, Мэрилин Уорд, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман​

          (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A9–15)​

          3 – Е. Мишель Старк, Мэрилин Уорд, Мисти Олсон, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман​

          (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A16–23)​

          4 – Д.М. Джагер, Р. Нильсон, П. Шмит, М. Мур, М.С. Патт, К. Канзельманн (Журнал Compend Cont Educ Dent, 2007; 28)​