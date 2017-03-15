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    Philips Sonicare

    заботится о здоровье и красоте зубов больше, чем другие зубные щетки* 

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    Наша лучшая электрическая зубная щетка Philips Sonicare Sense IQ

    зубы значок

    Наша самая современная зубная щетка работает на основе технологии SenseIQ.

    Улучшить здоровье десен

    Щетка распознает стиль чистки и адаптируется в режиме реального времени

    Больше налета, чем на других зубных щетках

    За счет уникальной технологии достигается
    лучший результат чистки

    Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush, HX9903/11 - lack
    Значок синего цвета
    Значок белого цвета

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean белый
    Значок синего цвета
    Значок белого цвета

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    зубы значок

    Наша самая современная зубная щетка работает на основе технологии SenseIQ.

    Улучшить здоровье десен

    Щетка распознает стиль чистки и адаптируется в режиме реального времени

    Больше налета, чем на других зубных щетках

    За счет уникальной технологии достигается
    лучший результат чистки

    Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush, HX9903/11 - lack
    Значок синего цвета
    Значок белого цвета

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean белый
    Значок синего цвета
    Значок белого цвета

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Выберите щетку Philips Sonicare

    Выберите щетку Philips Sonicare, которая идеально вам подходит​

    Выберите свою модель​

    О технологии Philips Sonicare​

    Правильные выметающие движения5

     
     
    • Philips Sonicare совершает правильные выметающие движения именно так, как рекомендуют стоматологи5
    • Быстрые движения из смеси воды и пасты образуют поток микропузырьков, который вымывает налет даже между зубами

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    Заботится о здоровье и красоте зубов больше, чем другие2

     
    • Удаляет до 2 раз больше налёта на поверхности зубов2
    • До 2 раз эффективнее улучшает состояние дёсен2
    • Не заметает зубной налёт под десну2

     

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    Клинические исследования: доказательная база эффективности Philips Sonicare


    По результатам клинического исследования Philips Sonicare эффективнее удаляет налет и заботится о здоровье десен, чем щетка с круглой насадкой1,2

    group

    Хотите узнать, какие еще исследования мы проводили, чтобы создать технологию Philips Sonicare?

    Подробнее

    Стильный дизайн и премиальные аксессуары

     

    Стильный дизайн щетки позволит стать полезному прибору украшением вашей ванной комнаты.

     

    В комплекты зубных щеток премиальных серий* входят перезаряжаемые дорожные футляры, стаканы для подзарядки и зарядные базы.

     

    *Комплектацию уточняйте внутри описания моделей на сайте philips.ru

    Дизайн

    Отзывы о зубных щетках Philips Sonicare

    Выберите свою Philips Sonicare

    Широкий ассортимент электрических зубных​

    щеток для любых потребностей

    Выберите свою Philips Sonicare
    Выберите свою модель

    Выберите свою Philips Sonicare

    Широкий ассортимент электрических зубных​

    щеток для любых потребностей

    Выберите свою Philips Sonicare
    Выберите свою модель

    Часто задаваемые вопросы​

    Как работает электрическая зубная щетка Philips Sonicare?​

    Philips Sonicare работает на основе звуковой технологии. Щетинки совершают быстрые выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. За счет очень быстрых движений (поэтому технология и называется звуковой – щетинки двигаются со скоростью звука) из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами – места, которые для мануальной щетки обычно не доступны.

    В чем особенность технологии Philips Sonicare?​

    Встроенный в ручку электромагнит приводит в движение насадку зубной щетки на частоте до 62 000 движений в минуту. Щетинки совершают выметающие движения от десны к краю зуба – именно так рекомендуют чистить зубы многие стоматологи. Во время чистки возникает динамический поток жидкости из воды и зубной пасты, котрый направляется вдоль линии десен и в межзубные промежутки, удаляя налет даже в труднодоступных местах. ​

    Безопасна ли зубная щетка Philips Sonicare для эмали?​

    Клинически доказано, что электрическая щетка Philips Sonicare воздействует на эмаль бережнее, чем мануальная зубная щетка4.

    Подойдет ли зубная щетка Philips Sonicare для чувствительных десен?​

    Электрические зубные щетки Philips Sonicare подходят для чувствительных дёсен и помогают улучшать их состояние (благодаря массажу, улучшение микроциркуляцию крови, эффективному удалению налёта вдоль линии дёсен)3.

     

    Для особенной заботы о чувствительных дёснах рекомендуем обратить внимание:

    • на насадку для чувствительных дёсен HX6052 с мягкой щетиной;
    • на зубные щетки, в которых представлены режимы Gum Health, Sensitive или GumCare;

    Подойдет ли тем электрическая зубная щетка Philips Sonicare у кого есть пломбы, виниры, коронки, брекеты?

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare безопасна и подходит для ежедневного использования при наличие пломб, коронок, брекетов, виниров или других ортодонтических конструкций во рту4.​

    Чем отличается звуковая электрическая зубная щетка от ультразвуковой?​

    • Звуковая технология: щетинки движутся с частотой до 62 000 движений в минуту или до 520 Гц. Подходит для ежедневного использования и при наличие ортодонтических конструкций во рту (пломбы, брекеты, виниры);

     

    • Ультразвуковая технология: щетки работают с частотой до 1 600 000 Гц. Перед использованием необходима рекомендация стоматолога, не всегда подходит для очищения пломб, ортодонтических конструкций, а также чувствительной эмали.​

    Могут ли дети пользоваться зубной щеткой Philips Sonicare?​

    Электрические зубные щетки могут быть использованы для детей от 3 лет. В ассортименте Philips Sonicare представлены зубные щетки разработанные специально для детей – Philips Sonicare For Kids. Мягкие щетинки и оптимальная скорость их движения бережно очищают детскую эмаль, не травмируя ее. В некоторых моделях есть специальное мобильное приложение, главный герой которого учит ребенка правильно чистить зубы и мотивирует его.​

    Что такое датчик давления и зачем он нужен?​

    • Датчик давления – функция, которая контролирует силу, которую вы прикладываете при чистке зубов. При чрезмерном давлении зубная щетка издает предупреждающий сигнал и снижает интенсивность, защищая зубы и десна.

     

    • Правильная и качественная чистка возможна только без лишнего давления, которое может совершаться при использовании как электрической, так и мануальной зубной щеткой. Данный датчик предотвратит использование чрезмерного нажатия при использовании зубной щетки.

     

    Датчик давления присутствует не во всех моделях внутри линейки Philips Sonicare.

    Какие режимы есть в зубных щетках Philips Sonicare?​

    В модельном ряду электрических зубных щеток представлены модели с количеством режимов от 1 до 5. Помимо режимов в некоторых моделях есть функция настройки интенсивности (низкая, средняя и высокая), которая позволит подобрать наиболее комфортный для вас режим чистки.

     

    • Clean – есть во всех щетках и подходит для ежедневной гигиены полости рта;
    • White* способствует осветлению эмали;
    • GumCare или GumHealth* подойдет тем, кто хочет улучшить состояние дёсен;
    • Sensitive* – режим деликатной чистки для чувствительных зубов;
    • DeepClean* обеспечивает глубокую и тщательную чистку зубов;
    • TongueCare* – специальный режим для чистки языка. ​

     

    Режимы отличаются интенсивностью, частотой, амплитудой и продолжительностью работы. Вариации факторов подобраны так, чтобы достигать максимального результата в зависимости от потребностей.

     

    *наличие режима проверяйте в описание продукта

    Как часто нужно менять насадки? Что такое BrushSync?​

    • Насадку на электрическую зубную щетку необходимо менять так же часто, как и обычную мануальную зубную щетку – каждые 3 месяца. На каждой насадке есть индикаторные щетинки синего цвета, которые выцветают, когда приходит время менять насадку. ​

     

    • Функция BrushSync напоминает о замене насадки по мере ее износа – щётка оповестит о необходимости замены (загорится значок на рукоятке). Также при использовании насадок и зубных щеток с функцией BrushSync щетка автоматически выбирает наиболее оптимальный режим из доступных на данной модели (например, режим White при использовании насадок, предназначенных для осветления эмали).​

    Какая гарантия распространяется на зубные щетки Philips Sonicare?​

    На все электрические зубные щетки действует гарантия – 2 года. В течение гарантийного периода обслуживание производится бесплатно в авторизованных сервисных центрах Philips.​

     

    При регистрации продукта на сайте philips.ru в течение 90 дней с момента покупки действует дополнительная гарантия +1 год. Детали можно найти на сайте: Преимущества регистрации продуктов | Philips

     

    Для получения более подробной информации обращайтесь на линию 8-800-200-0880 или напишите в WhatsApp +7-915-200-08-80

    Какие насадки подойдут для зубной щетки?

     

    Все модели насадок Philips Sonicare совместимы со всеми моделями щеток Philips Sonicare.

     

    Насадки отличаются между собой количеством щетинок, длиной, формой, мягкостью. Конфигурации насадки эффективно решают разные задачи:

     

    Есть ли на зубных щетках влагозащита?

    Если во время чистки зубов на щетку попадет вода, ничего страшного, так как щетка влагозащитная. Но погружать полностью щетку в воду или оставлять мокрой между чистками не рекомендуется. Между использованиями устройство должно высохнуть. Также не оставляйте зарядное устройство в местах, где возможен контакт с водой.

    Как подключиться к приложению?

    Функция возможности подключения к мобильному приложению доступна не для всех моделей в модельном ряду зубных щеток. Информация о наличие или отсутствие данной функции представлена в характеристиках.

     

    Для подключения зубной щетки к приложению, пожалуйста, проделайте следующие действия:

     

    1. Загрузите приложение Philips Sonicare в магазинах App Store или Google Play;
    2. Перед тем как открыть приложение, убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включена функция подключения по Bluetooth. Чтобы включить функцию Bluetooth, зайдите в меню "Настройки" на своем мобильном устройстве;
    3. Откройте приложение Philips Sonicare и следуйте инструкциям, отображаемым на экране вашего мобильного устройства;
    4. Чтобы подключить зубную щетку к приложению, включите зубную щетку, нажав кнопку питания или кнопку выбора режима чистки. При включении зубной щетки она не должна находиться в зарядном устройстве. 

     

    Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации.

    Чем отличаются друг от друга модели Philips Sonicare?

    Электрические зубные щетки Philips Sonicare отличаются между собой техническими характеристиками и набором функций, которые позволяют ухаживать за полостью рта в соответствие с вашими потребностями.

     

    • кол-вом выметающих движений (31 000 или 62 000);
    • возможностью подключаться к приложению;
    • функцией Brush Sync (она напоминает о замене насадки и подбирает наилучший режим для насадки);
    • кол-вом режимов и интенсивностей;
    • наличием датчика давления;
    • аксессуарами в комплекте (чехол, доп.насадки, стакан для зарядки и др.);

     

    При этом все электрические зубные щетки Philips Sonicare работают на основе звуковой технологии (совершают правильные выметающие движения от десны к краю зуба, образующийся поток микропузырьков удаляет налёт даже между зубами).

    Сколько нужно заряжать зубную щетку?

    Для полной зарядки устройства может потребоваться от нескольких до 24 часов в зависимости от источника питания и модели. После этого зубная щетка держит заряд 14 дней при использовании 2 раза в день. 

    Как ухаживать за зубной щеткой?​

    Рекомендуем 1 раз в неделю промывать рукоятку теплой водой и протирать ее насухо. ​ ​

     

    • Снимите насадку-щетку с рукоятки и тщательно промойте ее. 
    • ​Промывайте всю рукоятку, особенно место крепления насадки. Аккуратно очищайте место вокруг резинового уплотнения. Не надавливайте на резиновое уплотнение в верхней части рукоятки.​
    • Протрите ручку и убедитесь, что она сухая. После этого наденьте насадку.​ 

     

    ​Устройство и принадлежности к нему нельзя мыть в посудомоечной машине. Запрещается использовать изопропиловый спирт, уксус, отбеливатели или любые другие товары бытовой химии, а также эфирные масла для очистки насадки, устройства или его принадлежностей, так как это может привести к их повреждению. ​​

    *По сравнению с мануальной зубной щеткой​

    **Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare FlexCare и щеткой предыдущего поколения HX1610/02​

    1Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare SensiFlex и Philips Sonicare FlexCare; по сравнению с зубной щеткой предыдущего поколения HX1610/02​

    2Фарах Мирза, Криста Аргозино, Мэрилин Уорд, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман​ (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A9–15)​

    3Е. Мишель Старк, Мэрилин Уорд, Мисти Олсон, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман​ (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A16–23)​

    4Д.М. Джагер, Р. Нильсон, П. Шмит, М. Мур, М.С. Патт, К. Канзельманн (Журнал Compend Cont Educ Dent, 2007; 28)​

    5Согласно исследованиям АОО «Стоматологическая ассоциация России», материалы по технике чистке зубов можно найти на сайте ассоциации

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