Щетинки электрической зубной щетки Philips Sonicare совершают правильные выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. Philips Sonicare за 1 минуту делает больше движений, чем мануальная щетка примерно за 7 дней использования​

За счет очень быстрых движений из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который вымывает налёт даже в труднодостуных местах – между зубами, на задних зубах, вдоль линии десен, снижая риск развития кариеса и потери зуба. ​

Индивидуальные настройки режимов и функций сделают чистку максимально комфортной и эффективной.​