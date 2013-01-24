Ключевые слова для поиска
Широкий ассортимент электрических зубных
щеток для любых потребностей
Широкий ассортимент электрических зубных
щеток для любых потребностей
Частота движений щетинок
(62 000 в минуту) находится в диапазоне, который может слышать человек, поэтому технология и называется звуковой
Осветляет эмаль на 1-2 тона и улучшает состояние десен
Безопасность,
подтвержденная множеством клинических исследований
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Серии CleanCare, 2 series, EasyClean
2 Series
Электрическая зубная щетка
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ProtectiveClean 6100
ProtectiveClean 6100
Электрическая звуковая зубная щетка
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ExpertClean 7500
ExpertClean 7500
Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
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DiamondClean 9000
DiamondClean 9000
Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
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DiamondClean Smart
DiamondClean Smart
Электрическая зубная щетка с приложением
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Количество движений
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Количество режимов
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Датчик давления
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Технология BrushSync
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Дорожный чехол
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Мобильное приложение
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Аксессуары
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Щетинки электрической зубной щетки Philips Sonicare совершают правильные выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. Philips Sonicare за 1 минуту делает больше движений, чем мануальная щетка примерно за 7 дней использования
За счет очень быстрых движений из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который вымывает налёт даже в труднодостуных местах – между зубами, на задних зубах, вдоль линии десен, снижая риск развития кариеса и потери зуба.
Индивидуальные настройки режимов и функций сделают чистку максимально комфортной и эффективной.
В зависимости от личных предпочтений можно выбрать щетку Philips Sonicare с одним режимом или с 15 вариантами настроек – например, в модели DiamondClean Smart есть 5 режимов, каждый из которых можно использовать на 3 разных интенсивностях (низкая, средняя и высокая).
Базовый режим Clean (Чистка) есть во всех щетках и подходит для ежедневной гигиены полости рта, составляет 2 минуты работы электрической зубной щетки. В некоторых моделях есть режим White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений эмали (после 2 минут более интенсивной чистки – 30 секунд полировки поверхности зубов в зоне улыбки). Режим GumCare или GumHealth (Здоровые десна) подойдет тем, кто хочет улучшить состояние дёсен (после 2 минут стандартной чистки – дополнительная минута меньшей интенсивности для массажа десен). Режим DeepClean (Глубокая чистка) обеспечивает глубокую и тщательную чистку зубов, состоит из 3 минут интенсивной работы зубной щетки. В DiamondClean Smart также есть TongueCare (Чистка языка) - специальный режим для чистки языка (20 секунд для чистки поверхности языка).
Насадку на электрическую зубную щетку необходимо менять так же часто, как и обычную мануальную зубную щетку – каждые 3 месяца. На каждой насадке есть так индикаторные щетинки синего цвета, которые выцветают, когда приходит время менять насадку.
Технология BrushSync напоминает о замене насадки по мере ее износа – щётка сама распознает насадку и порекомендует заменить ее. Также при использовании насадок и зубных щеток с функцией BrushSync щетка автоматически выбирает наиболее оптимальный режим для данной насадки (например, режим White (Осветление) при использовании насадок, предназначенных для осветления эмали).
Все модели насадок Philips Sonicare совместимы со всеми моделями щеток Philips Sonicare.
* По сравнению с мануальной зубной щеткой
1 – Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare SensiFlex и Philips Sonicare FlexCare; по сравнению с зубной щеткой предыдущего поколения HX1610/02
2 – Фарах Мирза, Криста Аргозино, Мэрилин Уорд, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман
(Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A9–15)
3 – Е. Мишель Старк, Мэрилин Уорд, Мисти Олсон, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман
(Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A16–23)
4 – Д.М. Джагер, Р. Нильсон, П. Шмит, М. Мур, М.С. Патт, К. Канзельманн (Журнал Compend Cont Educ Dent, 2007; 28)