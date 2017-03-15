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По результатам клинического исследования Philips Sonicare эффективнее удаляет налет и заботится о здоровье десен, чем щетка с круглой насадкой1,2
Стильный дизайн щетки позволит стать полезному прибору украшением вашей ванной комнаты. В комплекты зубных щеток премиальных серий* входят перезаряжаемые дорожные футляры, стаканы для подзарядки и зарядные базы. *Комплектацию уточняйте внутри описания моделей на сайте philips.ru
Стильный дизайн щетки позволит стать полезному прибору украшением вашей ванной комнаты.
В комплекты зубных щеток премиальных серий* входят перезаряжаемые дорожные футляры, стаканы для подзарядки и зарядные базы.
*Комплектацию уточняйте внутри описания моделей на сайте philips.ru
Широкий ассортимент электрических зубных
щеток для любых потребностей
Широкий ассортимент электрических зубных
щеток для любых потребностей
Philips Sonicare работает на основе звуковой технологии. Щетинки совершают быстрые выметающие движения от десны к краю зуба – именно так, как рекомендуют стоматологи. За счет очень быстрых движений (поэтому технология и называется звуковой – щетинки двигаются со скоростью звука) из смеси воды и зубной пасты образуется поток микропузырьков, который направляется вглубь межзубных промежутков и очищает налёт даже между зубами – места, которые для мануальной щетки обычно не доступны.
Встроенный в ручку электромагнит приводит в движение насадку зубной щетки на частоте до 62 000 движений в минуту. Щетинки совершают выметающие движения от десны к краю зуба – именно так рекомендуют чистить зубы многие стоматологи. Во время чистки возникает динамический поток жидкости из воды и зубной пасты, котрый направляется вдоль линии десен и в межзубные промежутки, удаляя налет даже в труднодоступных местах.
Клинически доказано, что электрическая щетка Philips Sonicare воздействует на эмаль бережнее, чем мануальная зубная щетка4.
Электрические зубные щетки Philips Sonicare подходят для чувствительных дёсен и помогают улучшать их состояние (благодаря массажу, улучшение микроциркуляцию крови, эффективному удалению налёта вдоль линии дёсен)3. Для особенной заботы о чувствительных дёснах рекомендуем обратить внимание:
Электрические зубные щетки Philips Sonicare подходят для чувствительных дёсен и помогают улучшать их состояние (благодаря массажу, улучшение микроциркуляцию крови, эффективному удалению налёта вдоль линии дёсен)3.
Для особенной заботы о чувствительных дёснах рекомендуем обратить внимание:
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare безопасна и подходит для ежедневного использования при наличие пломб, коронок, брекетов, виниров или других ортодонтических конструкций во рту4.
Электрические зубные щетки могут быть использованы для детей от 3 лет. В ассортименте Philips Sonicare представлены зубные щетки разработанные специально для детей – Philips Sonicare For Kids. Мягкие щетинки и оптимальная скорость их движения бережно очищают детскую эмаль, не травмируя ее. В некоторых моделях есть специальное мобильное приложение, главный герой которого учит ребенка правильно чистить зубы и мотивирует его.
Датчик давления присутствует не во всех моделях внутри линейки Philips Sonicare.
Датчик давления присутствует не во всех моделях внутри линейки Philips Sonicare.
В модельном ряду электрических зубных щеток представлены модели с количеством режимов от 1 до 5. Помимо режимов в некоторых моделях есть функция настройки интенсивности (низкая, средняя и высокая), которая позволит подобрать наиболее комфортный для вас режим чистки. Режимы отличаются интенсивностью, частотой, амплитудой и продолжительностью работы. Вариации факторов подобраны так, чтобы достигать максимального результата в зависимости от потребностей. *наличие режима проверяйте в описание продукта
В модельном ряду электрических зубных щеток представлены модели с количеством режимов от 1 до 5. Помимо режимов в некоторых моделях есть функция настройки интенсивности (низкая, средняя и высокая), которая позволит подобрать наиболее комфортный для вас режим чистки.
Режимы отличаются интенсивностью, частотой, амплитудой и продолжительностью работы. Вариации факторов подобраны так, чтобы достигать максимального результата в зависимости от потребностей.
*наличие режима проверяйте в описание продукта
На все электрические зубные щетки действует гарантия – 2 года. В течение гарантийного периода обслуживание производится бесплатно в авторизованных сервисных центрах Philips. При регистрации продукта на сайте philips.ru в течение 90 дней с момента покупки действует дополнительная гарантия +1 год. Детали можно найти на сайте: Преимущества регистрации продуктов | Philips Для получения более подробной информации обращайтесь на линию 8-800-200-0880 или напишите в WhatsApp +7-915-200-08-80
На все электрические зубные щетки действует гарантия – 2 года. В течение гарантийного периода обслуживание производится бесплатно в авторизованных сервисных центрах Philips.
При регистрации продукта на сайте philips.ru в течение 90 дней с момента покупки действует дополнительная гарантия +1 год. Детали можно найти на сайте: Преимущества регистрации продуктов | Philips
Для получения более подробной информации обращайтесь на линию 8-800-200-0880 или напишите в WhatsApp +7-915-200-08-80
Все модели насадок Philips Sonicare совместимы со всеми моделями щеток Philips Sonicare. Насадки отличаются между собой количеством щетинок, длиной, формой, мягкостью. Конфигурации насадки эффективно решают разные задачи:
Все модели насадок Philips Sonicare совместимы со всеми моделями щеток Philips Sonicare.
Насадки отличаются между собой количеством щетинок, длиной, формой, мягкостью. Конфигурации насадки эффективно решают разные задачи:
Если во время чистки зубов на щетку попадет вода, ничего страшного, так как щетка влагозащитная. Но погружать полностью щетку в воду или оставлять мокрой между чистками не рекомендуется. Между использованиями устройство должно высохнуть. Также не оставляйте зарядное устройство в местах, где возможен контакт с водой.
Функция возможности подключения к мобильному приложению доступна не для всех моделей в модельном ряду зубных щеток. Информация о наличие или отсутствие данной функции представлена в характеристиках. Для подключения зубной щетки к приложению, пожалуйста, проделайте следующие действия: Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации.
Функция возможности подключения к мобильному приложению доступна не для всех моделей в модельном ряду зубных щеток. Информация о наличие или отсутствие данной функции представлена в характеристиках.
Для подключения зубной щетки к приложению, пожалуйста, проделайте следующие действия:
Мобильное приложение Philips Sonicare поддерживается на территории Российской Федерации.
Электрические зубные щетки Philips Sonicare отличаются между собой техническими характеристиками и набором функций, которые позволяют ухаживать за полостью рта в соответствие с вашими потребностями. При этом все электрические зубные щетки Philips Sonicare работают на основе звуковой технологии (совершают правильные выметающие движения от десны к краю зуба, образующийся поток микропузырьков удаляет налёт даже между зубами).
Электрические зубные щетки Philips Sonicare отличаются между собой техническими характеристиками и набором функций, которые позволяют ухаживать за полостью рта в соответствие с вашими потребностями.
При этом все электрические зубные щетки Philips Sonicare работают на основе звуковой технологии (совершают правильные выметающие движения от десны к краю зуба, образующийся поток микропузырьков удаляет налёт даже между зубами).
Для полной зарядки устройства может потребоваться от нескольких до 24 часов в зависимости от источника питания и модели. После этого зубная щетка держит заряд 14 дней при использовании 2 раза в день.
Рекомендуем 1 раз в неделю промывать рукоятку теплой водой и протирать ее насухо. Устройство и принадлежности к нему нельзя мыть в посудомоечной машине. Запрещается использовать изопропиловый спирт, уксус, отбеливатели или любые другие товары бытовой химии, а также эфирные масла для очистки насадки, устройства или его принадлежностей, так как это может привести к их повреждению.
Рекомендуем 1 раз в неделю промывать рукоятку теплой водой и протирать ее насухо.
Устройство и принадлежности к нему нельзя мыть в посудомоечной машине. Запрещается использовать изопропиловый спирт, уксус, отбеливатели или любые другие товары бытовой химии, а также эфирные масла для очистки насадки, устройства или его принадлежностей, так как это может привести к их повреждению.
*По сравнению с мануальной зубной щеткой **Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare FlexCare и щеткой предыдущего поколения HX1610/02 1Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare SensiFlex и Philips Sonicare FlexCare; по сравнению с зубной щеткой предыдущего поколения HX1610/02 2Фарах Мирза, Криста Аргозино, Мэрилин Уорд, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A9–15) 3Е. Мишель Старк, Мэрилин Уорд, Мисти Олсон, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A16–23) 4Д.М. Джагер, Р. Нильсон, П. Шмит, М. Мур, М.С. Патт, К. Канзельманн (Журнал Compend Cont Educ Dent, 2007; 28) 5Согласно исследованиям АОО «Стоматологическая ассоциация России», материалы по технике чистке зубов можно найти на сайте ассоциации
*По сравнению с мануальной зубной щеткой
**Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare FlexCare и щеткой предыдущего поколения HX1610/02
1Внутри портфеля Philips Sonicare по сравнению с эффективностью удаления налёта между Philips Sonicare SensiFlex и Philips Sonicare FlexCare; по сравнению с зубной щеткой предыдущего поколения HX1610/02
2Фарах Мирза, Криста Аргозино, Мэрилин Уорд, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A9–15)
3Е. Мишель Старк, Мэрилин Уорд, Мисти Олсон, Сан-Сан Оу, Кимберли Р. Миллеман, Джеффри Л. Миллеман (Журнал The Journal of Clinical Dentistry 2019;30 (Специальный выпуск A)A16–23)
4Д.М. Джагер, Р. Нильсон, П. Шмит, М. Мур, М.С. Патт, К. Канзельманн (Журнал Compend Cont Educ Dent, 2007; 28)
5Согласно исследованиям АОО «Стоматологическая ассоциация России», материалы по технике чистке зубов можно найти на сайте ассоциации
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