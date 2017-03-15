В модельном ряду электрических зубных щеток представлены модели с количеством режимов от 1 до 5. Помимо режимов в некоторых моделях есть функция настройки интенсивности (низкая, средняя и высокая), которая позволит подобрать наиболее комфортный для вас режим чистки.

Clean – есть во всех щетках и подходит для ежедневной гигиены полости рта;

White* способствует осветлению эмали;

GumCare или GumHealth* подойдет тем, кто хочет улучшить состояние дёсен;

Sensitive* – режим деликатной чистки для чувствительных зубов;

DeepClean* обеспечивает глубокую и тщательную чистку зубов;

TongueCare* – специальный режим для чистки языка. ​

Режимы отличаются интенсивностью, частотой, амплитудой и продолжительностью работы. Вариации факторов подобраны так, чтобы достигать максимального результата в зависимости от потребностей.

*наличие режима проверяйте в описание продукта

