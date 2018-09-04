Первый час после родов, когда мама и малыш знакомятся друг с другом, называется «золотой час». Рекомендуется позволить малышу контактировать кожа к коже с мамой, а также сразу приложить его к груди.

Чем чаще мама прикладывает малыша к груди или сцеживает молоко в первые дни после родов, тем больше молока вырабатывается. Именно поэтому особенно важно кормить или сцеживаться в первые дни после рождения малыша. Это время имеет большое значение для успешного грудного вскармливания.