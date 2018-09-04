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Мы будем рядом на протяжении всего периода грудного вскармливания

    Продукты для грудного вскармливания Philips Avent

     

    Philips Avent поддерживает вас в стремлении кормить грудью, так как грудное молоко является идеальным питанием для малыша первых месяцев жизни. Наши ручные и электронные молокоотсосы* и аксессуары для ухода за грудью помогут вам наладить лактацию, чтобы давать своему малышу самое лучшее – грудное молоко.

    Любимые модели

    Получите индивидуальную поддержку по грудному вскармливанию

    Этапы поддержки: информация о грудном вскармливании

    Подготовка

    О грудном вскармливании
    Этапы поддержки: правильное начало

    Рождение

    Первые дни грудного вскармливания
    Этапы поддержки: более гибкие возможности

    Первые недели

    Позаботьтесь о своей груди
    Этапы поддержки: позаботьтесь о своей груди

    Продолжение кормления

    Грудное молоко, даже когда мамы нет дома
    Подготовка к кормлению грудью

    О грудном вскармливании


    Ваш организм предназначен для грудного вскармливания, но это не значит, что у вас не возникают сомнения и вопросы. Чтобы почувствовать себя увереннее, прочитайте основные советы, как подготовиться к грудному вскармливанию, чтобы этот путь стал для вас гладким.

    Как подготовиться к кормлению грудью

    Позы для кормления грудью 

    Выход на работу после декрета

    Руководство по сцеживанию молока для кормящих мам

    Дней после родов

    Первые часы с малышом

     

    Первый час после родов, когда мама и малыш знакомятся друг с другом, называется «золотой час». Рекомендуется позволить малышу контактировать кожа к коже с мамой, а также сразу приложить его к груди.

     

    Чем чаще мама прикладывает малыша к груди или сцеживает молоко в первые дни после родов, тем больше молока вырабатывается. Именно поэтому особенно важно кормить или сцеживаться в первые дни после рождения малыша. Это время имеет большое значение для успешного грудного вскармливания.  

    Продукты:
    AVENT Одинарный электрический молокоотсос

    Электронный молокоотсос*

    Подходит для регулярного сцеживания

     

    AVENT Ручной молокоотсос

    Ручной молокоотсос*

    Подходит для эпизодических сцеживаний

     

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    AVENT Ручной молокоотсос

    Электрический молокоотсос двойного сцеживания*

    Подходит для эпизодических сцеживаний

     

    Что говорят другие мамы о молокоотсосах Philips Avent?

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    Первые недели

    Позаботьтесь о своей груди

     

    От здорового состояния груди во многом зависит успешность и длительность грудного вскармливания. Чтобы не испытывать дискомфорта во время кормления, ухаживайте за грудью с помощью специальных аксессуаров для грудного вскармливания.

    Продукты:
    AVENT Накладки на соски

    Накладки на соски

    Защищают раздраженные соски

     

    AVENT Корректор сосков

    Вкладыши в бюстгальтер

    Обеспечивают сухость и комфорт днем и ночью

     

    AVENT Гелевые подушечки

    Термонакладки

    Успокаивают грудь, снижая

    ощущение дискомфорта

    и облегчая кормление грудью

     

    Что говорят другие мамы об аксессуарах для груди Philips Avent? 

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Продолжение кормления

    Грудное молоко, даже когда мамы нет дома

     

    Если вы решили выйти из декретного отпуска или вам просто нужно ненадолго отлучиться из дома, кормление малыша ценным грудным молоком можно не прерывать, нужно лишь подготовиться – создать банк грудного молока.

     

    Продукты:
    AVENT Одинарный электрический молокоотсос

    Электронный молокоотсос*

    Подходит для регулярного сцеживания
    AVENT Контейнеры для хранения

    Контейнеры и пакеты для хранения

    Безопасное хранение сцеженного молока
    Philips AVENT Вкладыши

    Бутылочки серии Natural

    Позволяют сочетать кормление грудью и из бутылочки

     

    Новая бутылочка Anti-colic с клапаном AirFree

     

    Разработана для уменьшения колик, газообразования и срыгиваний1

    Узнать больше

    Хотите узнать больше о грудном вскармливании?

     

    Загрузите руководство по грудному вскармливанию Philips Avent, чтобы узнать всю основную информацию о том, почему ребенок уже знает, как захватывать грудь, и что делать непосредственно во время кормления.

    Прочитать

    Помогая мамам кормить грудью дольше

    Профессиональные консультанты по грудному вскармливанию 7 дней в неделю отвечают на вопросы по кормлению малыша

     

    Горячая линия по грудному

    Bскармливанию Philips Avent

    Звонок бесплатный

    8-800-200-08-83

    Как стать хорошими родителями? Здесь не помогут никакие учебники, но у вас есть замечательная команда поддержки!

     

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    *Клиническое исследование, проведенное при участии 110 мам из Великобритании, США, России и Китая в марте 2016 года, показало, что большинство предпочитает Philips Avent ведущему конкуренту.

    Компания Philips Avent стремится поддерживать родителей и предоставлять им все необходимое для здорового развития их малыша. Мы предлагаем продукты, разработанные на основе пожеланий женщин и потребностей детей, и инновации, на которые можно положиться. Мы помогаем родителям выбрать правильные методы питания малышей. 

     

    Мы считаем, что грудное молоко — лучшее питание для новорожденных, поэтому наши продукты полностью соответствуют Кодексу ВОЗ (1981 г.). Поддержка грудного вскармливания лежит в основе нашей миссии и стратегии. Мы приветствуем отзывы и пожелания, которые помогают нам и дальше поддерживать грудное вскармливание.
    Бренд № 1 — рекомендовано мамами

    * РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019

    Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

    * РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018

    Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

     

    *По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

    **По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления


    * На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015. 
    * На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015. 
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