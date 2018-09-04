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Philips Avent поддерживает вас в стремлении кормить грудью, так как грудное молоко является идеальным питанием для малыша первых месяцев жизни. Наши ручные и электронные молокоотсосы* и аксессуары для ухода за грудью помогут вам наладить лактацию, чтобы давать своему малышу самое лучшее – грудное молоко.
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Первый час после родов, когда мама и малыш знакомятся друг с другом, называется «золотой час». Рекомендуется позволить малышу контактировать кожа к коже с мамой, а также сразу приложить его к груди.
Чем чаще мама прикладывает малыша к груди или сцеживает молоко в первые дни после родов, тем больше молока вырабатывается. Именно поэтому особенно важно кормить или сцеживаться в первые дни после рождения малыша. Это время имеет большое значение для успешного грудного вскармливания.
От здорового состояния груди во многом зависит успешность и длительность грудного вскармливания. Чтобы не испытывать дискомфорта во время кормления, ухаживайте за грудью с помощью специальных аксессуаров для грудного вскармливания.
Если вы решили выйти из декретного отпуска или вам просто нужно ненадолго отлучиться из дома, кормление малыша ценным грудным молоком можно не прерывать, нужно лишь подготовиться – создать банк грудного молока.
Разработана для уменьшения колик, газообразования и срыгиваний1
Загрузите руководство по грудному вскармливанию Philips Avent, чтобы узнать всю основную информацию о том, почему ребенок уже знает, как захватывать грудь, и что делать непосредственно во время кормления.
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Компания Philips Avent стремится поддерживать родителей и предоставлять им все необходимое для здорового развития их малыша. Мы предлагаем продукты, разработанные на основе пожеланий женщин и потребностей детей, и инновации, на которые можно положиться. Мы помогаем родителям выбрать правильные методы питания малышей.
Мы считаем, что грудное молоко — лучшее питание для новорожденных, поэтому наши продукты полностью соответствуют Кодексу ВОЗ (1981 г.). Поддержка грудного вскармливания лежит в основе нашей миссии и стратегии. Мы приветствуем отзывы и пожелания, которые помогают нам и дальше поддерживать грудное вскармливание.
* РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
* РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
*По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления
**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления