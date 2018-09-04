- Размер электрического парового стерилизатора можно регулировать по необходимости
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Молодые родители оценят многофункциональность наших стерилизаторов: их можно использовать как для бутылочек, так и для пустышек, молокоотсосов* и прорезывателей. Удобно, не так ли?"
Молодые родители оценят многофункциональность наших стерилизаторов: их можно использовать как для бутылочек, так и для пустышек, молокоотсосов* и прорезывателей. Удобно, не так ли?"
Стерилизация аксессуаров для кормления помогает защищать организм ребёнка от вредных бактерий до тех пор, пока не окрепнет его иммунитет. Недостаточная чистота принадлежностей для кормления может привести к желудочно-кишечным заболеваниям или диарее. Чтобы помочь защитить малыша, Philips Avent рекомендует паровую стерилизацию как самый быстрый и эффективный способ, с помощью которого уничтожается 99,9% вредных микроорганизмов. Подогреватели детского питания Philips Avent экономят ваше время и гарантируют эффективный и равномерный подогрев молока или детского питания без точек перегрева.
1 На основании он-лайн исследования потребительской
удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.
*РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
*РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.