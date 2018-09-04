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Подогреватели для бутылочек и стерилизаторы Philips Avent

Стерилизация и подогревание стали ещё проще

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

О наших стерилизаторах

Значок: стерилизаторы Philips Avent уничтожают 99 % микробов

Уничтожает 99,9 % микробов

Значок: стерилизаторы Philips Avent, быстро и удобно

Быстро и удобно

Значок: стерилизатор Philips Avent, компактный дизайн

Компактный дизайн

Электри-ческий паровой стерилизатор

Philips Avent электрический паровой стерилизатор универсальный
Более подробная информация
  • Размер электрического парового стерилизатора можно регулировать по необходимости
Смотреть электрические паровые стерилизаторы

Паровой стерилизатор для СВЧ-печи

Быстрый паровой стерилизатор Philips Avent для СВЧ-печи
Более подробная информация
  • Паровой стерилизатор для СВЧ-печи позволяет стерилизовать бутылочки или другие изделия всего за 2 минуты — как дома, так и в поездках
Смотреть паровые стерилизаторы для СВЧ-печи

Пакет для стерилизации в СВЧ-печи

Пакет для стерилизации в микроволновой печи от Philips Avent
Более подробная информация
  • Пакеты для стерилизации можно использовать, например, в поездках, в гостях. Их можно использовать не менее 20 раз.
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О наших подогревателях для бутылочек 

О подогревателях для бутылочек Philips Avent за 3 минуты

Подходит для бутылочек и деского питания

Значок: подогреватели для бутылочек Philips Avent

Подогревает равномерно без перегрева

Бережная разморозка

Быстрый подогреватель для бутылочек

Philips Avent быстро подогреватель для бутылочек бутылочки и контейнер
Смотреть быстрые подогреватели для бутылочек
Молодые родители оценят многофункциональность наших стерилизаторов: их можно использовать как для бутылочек, так и для пустышек, молокоотсосов* и прорезывателей. Удобно, не так ли?"

Команда дизайнеров Philips
Подогреватель для бутылочек и стерилизатор Philips Avent

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Советы специалистов помогут вам сделать выбор

  • Организация кормления из бутылочки

    Подогреватели бутылочек и стерилизаторы

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  • Руководство для родителей по эффективному кормлению малыша из бутылочки

    Подогреватели бутылочек и стерилизаторы

    Руководство для родителей по эффективному кормлению малыша из бутылочки

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  • Краткое руководство по хранению грудного молока и кормлению

    Подогреватели бутылочек и стерилизаторы

    Краткое руководство по хранению грудного молока и кормлению

    Читать
Молодые родители оценят многофункциональность наших стерилизаторов: их можно использовать как для бутылочек, так и для пустышек, молокоотсосов* и прорезывателей. Удобно, не так ли?"

Команда дизайнеров Philips

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Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Стерилизаторы и подогреватели для бутылочек


Стерилизация аксессуаров для кормления помогает защищать организм ребёнка от вредных бактерий до тех пор, пока не окрепнет его иммунитет. Недостаточная чистота принадлежностей для кормления может привести к желудочно-кишечным заболеваниям или диарее. Чтобы помочь защитить малыша, Philips Avent рекомендует паровую стерилизацию как самый быстрый и эффективный способ, с помощью которого уничтожается 99,9% вредных микроорганизмов. Подогреватели детского питания Philips Avent экономят ваше время и гарантируют эффективный и равномерный подогрев молока или детского питания без точек перегрева.

 

1 На основании он-лайн исследования потребительской

удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.

 

*РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

*РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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