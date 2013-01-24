Ортодонтические пустышки

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Пустышки Philips Avent

Комфорт на каждом этапе
Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Все о наших пустышках:

В 98 %1 случаев ребенок хорошо принимает пустышку

Мягкая силиконовая соска для комфортного сосания2

Ортодонтическая, без бисфенола-А, без вкуса и запаха

Легко стерилизовать, можно мыть в посудомоечной машине3

Наши пустышки помогут успокоить вашего малыша даже в самые трудные дни. Мы понимаем, как и почему дети успокаиваются, когда сосут что-нибудь, и поможем вам наслаждаться спокойными и радостными моментами вместе с малышом.

ultra air "ночная": пустышка, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка ultra air "ночная" имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также располагает светящейся в темноте кнопкой, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Используйте футляр для стерилизации пустышек в микроволновой печи и их гигиеничной транспортировки.

 

ultra air 18m+: легкая пустышка с соской из более плотного материала, учитывающей естественное развитие зубов и десен и сохраняющей высокий уровень комфорта. Используйте футляр для стерилизации пустышек в микроволновой печи и их гигиеничной транспортировки.

 

Classic: Отличное решение для успокаивания вашего малыша. Складная ортодонтическая соска с гладкой поверхностью учитывает естественное развитие полости рта. Доступна в ярких цветовых решениях. 

 

Soothie: это цельносиликоновая пустышка. Отверстие в передней части позволяет малышу сосать палец вместе с пустышкой, чтобы успокоиться.

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0—6 месяцев

Philips Avent ultra soft, 0–6 месяцев
ultra soft
Без раздражения и следов на коже
Philips Avent ultra air, 0–6 месяцев
ultra air
Для чувствительной кожи
Philips Avent Classic 0-6 months
Classic
Для комфортного ежедневного использования
Philips Avent ultra air, 0–6 месяцев
ultra air "ночная"
Легко найти в темноте
Philips Avent Soothie, 0–3 месяца
Soothie
Способствует более тесной связи с малышом
Весь модельный ряд 

6–18 месяцев

Philips Avent ultra soft, 6–18 месяцев
ultra soft
Без раздражения и следов на коже
Philips Avent ultra air, 6–18 месяцев
ultra air
Для чувствительной кожи
Philips Avent Classic 6-18 months
Classic
Для комфортного ежедневного использования
Philips Avent ultra air "ночная", 6–18 месяцев
ultra air "ночная"
Легко найти в темноте
Весь модельный ряд 

18 мес. +

Philips Avent ultra air, от 18 месяцев
ultra air
18 мес.+
Идеально для растущих зубов и десен
Весь модельный ряд 

Пустышка ultra soft SCF227/22

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Пустышка ultra air SCF345/22

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Пустышка Classic SCF182/13

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

Помогите ребенку удовлетворить его естественные потребности в сосании

ultra air: кожа остается сухой

Максимальный поток воздуха

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  • Формирование правильного прикуса у ребенка

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Решения Philips Avent:

Чувствуйте себя уверенно на каждом этапе.

Молокоотсосы и уход за грудью

Детские бутылочки и соски

Подогреватели бутылочек и стерилизаторы

Радионяни

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Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Пустышки


В самом начале знакомства с миром даже небольшая забота творит чудеса. Наши ортодонтические пустышки созданы для того, чтобы успокаивать малыша естественным образом на любом этапе развития. Конечно, у каждого ребенка свои потребности, поэтому у нас есть множество вариантов на любой случай: пустышки для новорожденных и детей постарше, светящиеся в темноте, с дополнительными отверстиями для воздуха, с милыми рисунками. В линейке Philips Avent вы точно найдете решение для своего малыша.

 

* По результатам исследования “Baby Index -2018” компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

** По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления

Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.

2 Футляр для стерилизации/хранения поставляется только с пустышками ultra soft и ultra air.

3 В комплект Philips Avent ultra air, ultra soft и Soothie входит мягкий силиконовый наконечник.

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