Ортодонтические пустышки

Наши пустышки помогут успокоить вашего малыша даже в самые трудные дни. Мы понимаем, как и почему дети успокаиваются, когда сосут что-нибудь, и поможем вам наслаждаться спокойными и радостными моментами вместе с малышом.





ultra air "ночная": пустышка, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка ultra air "ночная" имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также располагает светящейся в темноте кнопкой, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Используйте футляр для стерилизации пустышек в микроволновой печи и их гигиеничной транспортировки.

ultra air 18m+: легкая пустышка с соской из более плотного материала, учитывающей естественное развитие зубов и десен и сохраняющей высокий уровень комфорта. Используйте футляр для стерилизации пустышек в микроволновой печи и их гигиеничной транспортировки.

Classic: Отличное решение для успокаивания вашего малыша. Складная ортодонтическая соска с гладкой поверхностью учитывает естественное развитие полости рта. Доступна в ярких цветовых решениях.

Soothie: это цельносиликоновая пустышка. Отверстие в передней части позволяет малышу сосать палец вместе с пустышкой, чтобы успокоиться.