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Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

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    Безупречный вид без усилий
    для любого типа одежды

    Безупречный вид без усилий
    для любого типа одежды

    Инновационные технологии

    Бренд №1 в мире по продажам утюгов*

    Philips – признанный лидер по продажам решений по уходу за одеждой во всем мире

     

    *По данным исследовательской компании Euromonitor International Limited, для каждой категории утюгов; объем розничных продаж за 2020 год

    Инновационные технологии

    Инновационные технологии

    Инновационные решения делают глажение быстрым, комфортным и эффективным
    Решения, отмеченные наградами

    Решения, отмеченные наградой

    Парогенераторы, отпариватели и паровые утюги Philips всемирно известны своей высокой производительностью и эффективностью

    Найдите решение, которое подойдет именно вам

    Парогенераторы Philips

    парогенераторы
    Решение 2 в 1: вертикальное отпаривание и глажение одним движением
    Без температурных настроек и риска прожечь ткань
    Ультралегкий утюг для комфортного вертикального отпаривания
    Автоматическая подача пара без использования кнопок
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    Паровые утюги Philips

    паровые утюги
    Мощный пар разглаживает складки
    Без температурных настроек и риска прожечь ткань
    Быстрое и эффективное решение против накипи
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    Отпариватели для одежды

    отпариватели для одежды
    Современное решение для ухода за одеждой
    Устраняет до 99,9% бактерий*
    Уход за деликатными тканями и вещами сложного кроя
    Мощный пар устраняет складки быстро и без усилий
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    Как предотвратить появление накипи в утюге?

     

    Скопление накипи не только негативно влияет на подачу пара, но и приводит к появлению пятен на одежде. Наши инновационные решения для очистки от накипи гарантируют максимально удобное глажение без пятен и протеканий, которые могут испачкать чистое белье.

    Смотреть решения для очистки от накипи

    Как предотвратить появление накипи в утюге?

     

    Скопление накипи не только негативно влияет на подачу пара, но и приводит к появлению пятен на одежде. Наши инновационные решения для очистки от накипи гарантируют максимально удобное глажение без пятен и протеканий, которые могут испачкать чистое белье.

    Смотреть решения для очистки от накипи

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