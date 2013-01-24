Philips – признанный лидер по продажам решений по уходу за одеждой во всем мире
*По данным исследовательской компании Euromonitor International Limited, для каждой категории утюгов; объем розничных продаж за 2020 год
Ключевые слова для поиска
Philips – признанный лидер по продажам решений по уходу за одеждой во всем мире
*По данным исследовательской компании Euromonitor International Limited, для каждой категории утюгов; объем розничных продаж за 2020 год
Скопление накипи не только негативно влияет на подачу пара, но и приводит к появлению пятен на одежде. Наши инновационные решения для очистки от накипи гарантируют максимально удобное глажение без пятен и протеканий, которые могут испачкать чистое белье.
Скопление накипи не только негативно влияет на подачу пара, но и приводит к появлению пятен на одежде. Наши инновационные решения для очистки от накипи гарантируют максимально удобное глажение без пятен и протеканий, которые могут испачкать чистое белье.