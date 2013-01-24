Начинаем учиться пить как настоящие взрослые. Чашки-непроливайки Philips Avent позволяют малышу легко научиться пить самостоятельно. Начните с обучающей чашки, а затем, когда малыш будет готов, помогите ему освоить чашку с носиком, трубочкой и "взрослую" чашку. Все наши детские чашки герметичны, их удобно держать, и они не содержат бесфинол-А.
1 На основании он-лайн исследования потребительской
удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.