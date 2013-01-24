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Непроливайки Philips Avent для детей

Поддерживаем малыша быть большим и пить самостоятельно с чашками Авент  

Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Главное о наших чашках-непроливайках

Чашка Philips Avent герметична

Герметичная

Чашку Philips Avent удобно держать

Удобно держать

Чашка Philips Avent не содержит бисфенола-А

Не содержит бисфенол-А

Чашка с носиком и ручками

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Чашка с трубочкой

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Чашка с носиком

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Наши продукты растут с вашим малышом

Благодаря продуманному дизайну вы можете комбинировать разные продукты между собой

Philips Avent совместимые детали бутылочки чашки-непроливайки молокоотсосы

Советы специалистов помогут вам сделать выбор

  • Как научить ребенка пить из чашки

    Детские чашки-непроливайки

    Как научить ребенка пить из чашки

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Изучать новые навыки не так-то просто. Чтобы помочь вашему малышу чувствовать себя комфортнее на первоначальном этапе, мы создали детские чашки-непроливайки с мягкими удобными ручками."

Команда дизайнеров Philips

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Прибор для приготовления детского питания Philips Avent

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Здоровая пища для малыша


Ищете простой способ готовить вкусную и полезную еду для ребенка? Мы готовы прийти на помощь.
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Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Детские чашки-непроливайки


Начинаем учиться пить как настоящие взрослые. Чашки-непроливайки Philips Avent позволяют малышу легко научиться пить самостоятельно. Начните с обучающей чашки, а затем, когда малыш будет готов, помогите ему освоить чашку с носиком, трубочкой и "взрослую" чашку. Все наши детские чашки герметичны, их удобно держать, и они не содержат бесфинол-А.

 

1 На основании он-лайн исследования потребительской

удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.  

Модельный ряд чашек-непроливаек Philips Avent

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