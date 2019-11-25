В безупречно выглаженной рубашке вы будете выглядеть лучше всего, но позитивное первое впечатление может быть быстро испорчено, если ваша рубашка мятая. Не уверены, как погладить рубашку правильно или как гладить кофту или блузку с длинным рукавом? Эта статья поможет ответить на эти вопросы. Если же вы знаете об основах глажки, но хотите узнать простые советы по глажке рубашек или ищете способ, как правильно гладить футболку, вы найдете это в нашей статье.