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Как правильно гладить рубашку с длинным рукавом

В безупречно выглаженной рубашке вы будете выглядеть лучше всего, но позитивное первое впечатление может быть быстро испорчено, если ваша рубашка мятая. Не уверены, как погладить рубашку правильно или как гладить кофту или блузку с длинным рукавом? Эта статья поможет ответить на эти вопросы. Если же вы знаете об основах глажки, но хотите узнать простые советы по глажке рубашек или ищете способ, как правильно гладить футболку, вы найдете это в нашей статье.

Как гладить рубашку: подготовка

Всегда проверяйте бирки на одежде перед тем как стирать или гладить ее. Вот некоторые условные обозначения и их объяснение:

Утюг с точками внутри – количество точек расскажет вам, какой режим для глажки нужно выбирать. Минимально одна точка (теплый утюг), максимально три точки (горячий утюг).

Перечеркнутый символ утюга – гладить не разрешается

Символ, который выглядит как утюг, поставленный на стол с перечеркнутыми ножками стола – вещь можно гладить, но нельзя отпаривать

before you start

Разные ткани, из которых сделана одежда, занимают различное время для глажки, и поэтому вам наверняка захочется иметь в своем арсенале умный прибор, который не будет требовать постоянного отслеживания режимов, такой, как парогенератор PerfectCare Elite Plus от Philips с технологией OptimalTEMP, благодаря которой можно гладить одежду без риска ее прожечь.

Как гладить рубашку: подготовка

Ниже вы найдете руководство, как правильно гладить рубашку. Если вы уже знаете о всех необходимых элементах подготовки к глажке, переходите сразу к шагу номер 6

1

Настройка на подачу пара позволит вам более эффективно справиться со складками. Залейте воду в резервуар и выставьте режим пара. Фильтрованная или отстоянная вода позволит сократить образование извести в утюге.

2

Большинство досок для глажения снабжены металлической приставкой, на которую можно поставить утюг перед включением и в перерывах

3

Нагрейте утюг до нужной температуры.

4

Выверните рубашку лицевой стороной внутрь и разложите на гладильной доске

5

Лучший способ, как гладить блузку, рубашку или кофту зависит от ткани. Деликатные ткани, такие как шелк или нейлон, лучше гладить через марлю, положенную наверх ткани перед началом утюжки.

Filling the iron with water

Как гладить рубашку с длинным рукавом: метод

6

Начинайте с воротника. Разгладьте его и сначала погладьте внутреннюю часть, а затем внешнюю

7

Точно так же поступайте с расстегнутыми манжетами. Сначала внутри, потом снаружи. Краем утюга погладьте участки с пуговицами.

8

Следующий вопрос - как гладить рукава рубашки? Разложите рукава на доске со швом по краю. Двигайте полоски от плеча по направлению к манжетам по мере разглаживания, затем переверните рукав и повторите процесс.

9

При глажке рубашек сборки на плечах могут помешать полностью разгладить ткань. В этом случае наденьте плечико на острый край доски для того, чтобы сделать его плоским. 

10

Погладьте перед рубашки, спускаясь сверху вниз.

11

Разложите заднюю часть рубашки с воротником вверх и так же разгладьте ее сверху вниз. Иногда помогает сначала положить одну половину задней части рубашки на доску, а потом вторую, а не обе сразу

12

Выключите утюг и дайте ему остыть.

13

Для предотвращения появления извести опустошите резервуар с водой перед тем, как убрать утюг

14

Развесьте рубашку на вешалку для предотвращения появления новых складок.

Philips iron

Как правильно гладить футболку

Глажка футболок проще, чем рубашек. Повторите шаги, описанные выше с 1 по 5, для рубашек, а затем:

Наденьте футболку на гладильную доску так, чтобы разглаживать один слой ткани.

Разворачивайте футболку на гладильной стороне, чтобы погладить всю ее поверхность.

Если двигать утюг кругами или полосками, это может растянуть футболку, поэтому просто прижимайте ткань на одном участке и старайтесь двигать утюгом как можно меньше.

Дайте футболке остыть перед ее складыванием, чтобы избежать образования новых складок.

Female ironing a dress

Как гладить футболку или рубашку без утюга.


Если вы хотите узнать, как гладить рубашку или футболку без утюга быстро и легко, то советуем вам присмотреться к парогенератору или более простой модели ручного отпаривателя. Эти приборы с помощью мощной подачи пара позволят выгладить вещи в вертикальном положении и сделают это гораздо быстрее, чем классические модели утюгов.

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