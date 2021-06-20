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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

В насадке Philips Lumea отсутствует стекло или окошко

Не беспокойтесь, если в насадке Philips Lumea отсутствует стекло или окошко. Более подробную информацию о насадках Lumea можно прочитать ниже.

В насадках для подмышек или для тела отсутствует стекло или окошко

Насадки для тела и для подмышек фотоэпилятора Philips Lumea не оснащены стеклом или окошком. Однако само устройство Lumea оснащено фильтром для защиты кожи.

Насадка для тела (рис. 1) входит в комплект всех моделей Lumea. Насадка для подмышек (рис. 2) входит в комплект моделей Lumea BRI947, BRI948, BRI956 и BRI959.

Все другие насадки Philips Lumea оснащены красным или прозрачным стеклом или окошком.

Насадки Philips Lumea для тела и подмышек

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    Где найти номер модели?

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