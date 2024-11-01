Бритвенную головку на Philips Ladyshave легко заменить. Бритвенная сетка должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Это может привести к снижению эффективности прибора и даже раздражению кожи. Если головка повреждена, ее требуется немедленно заменить.



Чтобы прибор Ladyshave работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу. Тщательно очищайте его после каждого использования. Защитите сетку, установив защитную или иную насадку во время хранения.



Если необходимо заменить насадку, очистить головку или заменить бритвенную сетку, вы сможете легко снять необходимый компонент.



Следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите полезное видео ниже.