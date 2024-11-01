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Снятие и установка бритвенной головки на Philips Ladyshave

Опубликован в 8 декабря 2022 года
Бритвенную головку на Philips Ladyshave легко заменить. Бритвенная сетка должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Это может привести к снижению эффективности прибора и даже раздражению кожи. Если головка повреждена, ее требуется немедленно заменить.

Чтобы прибор Ladyshave работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу. Тщательно очищайте его после каждого использования. Защитите сетку, установив защитную или иную насадку во время хранения.

Если необходимо заменить насадку, очистить головку или заменить бритвенную сетку, вы сможете легко снять необходимый компонент.

Следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите полезное видео ниже.

Установка бритвенной головки

Нажмите на головку, чтобы установить ее на корпус бритвы. 
Установка бритвенной головки на Philips Ladyshave

Снятие бритвенной головки

Чтобы снять бритвенную головку, нажмите кнопку отсоединения на задней части бритвы.
 
Снятие бритвенной головки с Philips Ladyshave

Снятие сетки

Некоторые модели оснащены кнопкой снятия сетки.

Чтобы снять бритвенную сетку, сдвиньте вправо фиксатор держателя сетки на задней части бритвенной головки (рис. 1).

Чтобы снять бритвенную сетку без специальной кнопки, аккуратно потяните за зубцы (рис. 2).
 
Снятие сетки

Информация на данной странице относится к моделям: BRL175/00 , BRL140/00 .

Ответы на часто задаваемые вопросы

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