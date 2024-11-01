Важное при приготовлении безглютеновой пасты

Безглютеновая паста может быстро развалиться до приготовления, поскольку безглютеновая мука не обеспечивает достаточную эластичность теста.



Глютен — это сочетание белков, содержащихся в пшенице и схожих типах зерна. Он делает тесто эластичным, помогая ему подниматься и держать форму, а также придает конечному продукту мягкую текстуру.



Поэтому при приготовлении безглютеновой пасты или лапши рекомендуется добавлять в тесто загуститель в качестве связывающего вещества, например ксантеновую камедь, гуаровую камедь или яйца. Обратите внимание, что смешанная мука может изначально содержать загуститель, поэтому в таком случае добавлять загуститель не нужно.



Также при работе с безглютеновой мукой рекомендуется использовать меньше воды. В зависимости от типа муки может потребоваться на 10–20 мл воды (в некоторых рецептах).