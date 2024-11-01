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Как приготовить безглютеновую пасту или лапшу с помощью паста-машины Philips?

Опубликован в 25 октября 2022 г.
Если вы хотите приготовить безглютеновую пасту с помощью паста-машины Philips, обратите внимание на советы и рекомендации ниже.

Выберите нужный тип муки

Если вы хотите изготовить безглютеновую пасту с помощью паста-машины Philips, рекомендуем использовать следующие типы муки: 
  • Смешанная 
  • Чечевичная мука
  • Гороховая мука
  • Нутовая мука
  • Гречневая мука
  • Мука из киноа
  • Каштановая мука
  • Рисовая мука
Примечание. Рекомендуем избегать применения кокосовой и миндальной муки

Важное при приготовлении безглютеновой пасты

Безглютеновая паста может быстро развалиться до приготовления, поскольку безглютеновая мука не обеспечивает достаточную эластичность теста.

Глютен — это сочетание белков, содержащихся в пшенице и схожих типах зерна. Он делает тесто эластичным, помогая ему подниматься и держать форму, а также придает конечному продукту мягкую текстуру. 

Поэтому при приготовлении безглютеновой пасты или лапши рекомендуется добавлять в тесто загуститель в качестве связывающего вещества, например ксантеновую камедь, гуаровую камедь или яйца. Обратите внимание, что смешанная мука может изначально содержать загуститель, поэтому в таком случае добавлять загуститель не нужно.

Также при работе с безглютеновой мукой рекомендуется использовать меньше воды. В зависимости от типа муки может потребоваться на 10–20 мл воды (в некоторых рецептах).  

Важность правильной консистенции теста

Для успешного приготовления по рецепту необходимо, чтобы тесто в камере для замешивания выглядело рыхлым. Рецепт не сработает, если тесто будет слишком мокрым (выглядит как стандартное тесто) или слишком сухим (слишком мало жидкости).
Идеальное тесто

Правильная и неправильная консистенция пасты при прессовании:

Итог приготовления

Пример рецепта

Паста на чечевичной, гороховой или нутовой муке:
250 г муки (чечевичной, гороховой или нутовой), 1 ст.л. ксантеновой камеди (необязательно), 75 мл воды.

 
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Информация на данной странице относится к моделям: HR2332/12 , HR2355/09 .

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