Как приготовить безглютеновую пасту или лапшу с помощью паста-машины Philips?
Опубликован в 25 октября 2022 г.
Если вы хотите приготовить безглютеновую пасту с помощью паста-машины Philips, обратите внимание на советы и рекомендации ниже.
Выберите нужный тип муки
Если вы хотите изготовить безглютеновую пасту с помощью паста-машины Philips, рекомендуем использовать следующие типы муки:
- Смешанная
- Чечевичная мука
- Гороховая мука
- Нутовая мука
- Гречневая мука
- Мука из киноа
- Каштановая мука
- Рисовая мука
Важное при приготовлении безглютеновой пасты
Безглютеновая паста может быстро развалиться до приготовления, поскольку безглютеновая мука не обеспечивает достаточную эластичность теста.
Глютен — это сочетание белков, содержащихся в пшенице и схожих типах зерна. Он делает тесто эластичным, помогая ему подниматься и держать форму, а также придает конечному продукту мягкую текстуру.
Поэтому при приготовлении безглютеновой пасты или лапши рекомендуется добавлять в тесто загуститель в качестве связывающего вещества, например ксантеновую камедь, гуаровую камедь или яйца. Обратите внимание, что смешанная мука может изначально содержать загуститель, поэтому в таком случае добавлять загуститель не нужно.
Также при работе с безглютеновой мукой рекомендуется использовать меньше воды. В зависимости от типа муки может потребоваться на 10–20 мл воды (в некоторых рецептах).
Глютен — это сочетание белков, содержащихся в пшенице и схожих типах зерна. Он делает тесто эластичным, помогая ему подниматься и держать форму, а также придает конечному продукту мягкую текстуру.
Поэтому при приготовлении безглютеновой пасты или лапши рекомендуется добавлять в тесто загуститель в качестве связывающего вещества, например ксантеновую камедь, гуаровую камедь или яйца. Обратите внимание, что смешанная мука может изначально содержать загуститель, поэтому в таком случае добавлять загуститель не нужно.
Также при работе с безглютеновой мукой рекомендуется использовать меньше воды. В зависимости от типа муки может потребоваться на 10–20 мл воды (в некоторых рецептах).
Важность правильной консистенции теста
Для успешного приготовления по рецепту необходимо, чтобы тесто в камере для замешивания выглядело рыхлым. Рецепт не сработает, если тесто будет слишком мокрым (выглядит как стандартное тесто) или слишком сухим (слишком мало жидкости).
Правильная и неправильная консистенция пасты при прессовании:
Пример рецепта
Паста на чечевичной, гороховой или нутовой муке:
250 г муки (чечевичной, гороховой или нутовой), 1 ст.л. ксантеновой камеди (необязательно), 75 мл воды.
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250 г муки (чечевичной, гороховой или нутовой), 1 ст.л. ксантеновой камеди (необязательно), 75 мл воды.
Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
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