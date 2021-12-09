Доступно несколько насадок Philips Lumea. Они позволяют обрабатывать разные участки тела наиболее эффективно.
Каковы различия между насадками Philips Lumea?
Насадка для тела
Насадка для тела входит в комплект для всех моделей Lumea. Насадка для тела оснащена самым большим окошком для обработки крупных участков тела. В комплектацию насадки для тела не входит дополнительный фильтр.
Насадка для лица
Красное стекло, окошко или фильтр входят в комплектацию насадки для лица, которая предназначена для обработки чувствительных участков, расположенных ниже скул (например, над верхней губой, в области подбородка или щек). Не используйте насадку для точной обработки в области лба, глаз и бровей.
Насадка для лица входит в комплектацию всех моделей Lumea, кроме SC1991 – SC1995, SC2004 и SC2005.
Насадка для линии бикини
Особый дизайн насадки для линии бикини предназначен для эффективной обработки области бикини. Насадка имеет изогнутую форму и оснащена прозрачным фильтром. Насадка для линии бикини оснащена специальным фильтром, предназначенным для более эффективной эпиляции в области бикини, поскольку волоски в ней более жесткие и толстые, чем на ногах.
Насадка для линии бикини входит в комплект для следующих моделей Lumea: BRI947, BRI948, BRI956, BRI959, SC1999, SC2008 и SC2009.
Насадка для подмышек
Насадка для подмышек без дополнительного фильтра включена в комплект для следующих моделей Lumea: BRI947, BRI948, BRI956, BRI959. Насадка имеет изогнутую форму и предназначена для обработки труднодоступных волосков в зоне подмышек.
Прецизионная насадка
Изогнутая насадка для точной обработки используется в области бикини и подмышек.
В ее комплектацию входит окошко среднего размера и дополнительный прозрачный фильтр. Она предназначена для точной и эффективной обработки в зоне бикини и подмышек.
Насадка для точной обработки входит в комплект только для трех моделей Lumea: BRI946, BRI953 и BRI954.
Примечание. У моделей Lumea серий SC198x и BRI86x нет отдельных насадок, однако они могут использоваться для всех вышеуказанных участков тела.