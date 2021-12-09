Красное стекло, окошко или фильтр входят в комплектацию насадки для лица, которая предназначена для обработки чувствительных участков, расположенных ниже скул (например, над верхней губой, в области подбородка или щек). Не используйте насадку для точной обработки в области лба, глаз и бровей.

Насадка для лица входит в комплектацию всех моделей Lumea, кроме SC1991 – SC1995, SC2004 и SC2005.