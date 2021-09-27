Article Published Date : 2021-09-27
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Почему соковыжималка для цитрусовых Philips вращается в двух направлениях?
Соковыжималка для цитрусовых Philips может вращаться в двух направлениях — узнайте, почему.
Максимум сока из фруктов
Направление вращения изменяется, чтобы вы извлекли максимальное количество сока из фруктов. При изменении направления вращения раскрываются все клетки плода, поэтому сок выжимается полностью.
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