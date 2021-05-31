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BT5522/15 Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды НОВИНКА
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Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

BT5522/15

Номер модели и серийный номер на стайлере Philips

Если вы пользуетесь триммером или машинкой для стрижки волос Philips и хотите узнать, где находится номер модели или серийный номер, см. информацию ниже.
Номер модели зачастую необходим для регистрации продукта или поиска информации о вашей модели устройства. Серийный номер можно использовать для определения даты производства вашего продукта.
 

Задняя панель устройства

На некоторых стайлерах, например OneBlade, номер модели и серийный номер указаны на задней части рукоятки. Номер модели обычно состоит из 2 букв и 4 цифр, например QP2540. Серийный номер имеет формат ГГНН (год и неделя).
 
Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

Верхняя часть устройства

На некоторых моделях триммеров для бороды и машинок для стрижки волос номер модели нанесен на верхнюю часть устройства; его можно найти сразу под ножами. Серийный номер обычно находится под режущим блоком. Снимите верхнюю часть стайлера и попробуйте найти внутри 4 цифры формата ГГНН, например 1823.
 
Номер модели и серийный номер, стайлер Philips

Внутри рукоятки

На триммерах для носа номер модели и серийный номер находятся в отсеке для аккумулятора. Снимите нижнюю часть ручки триммера, чтобы посмотреть внутрь этого отсека. Номер модели и серийный номер будут напечатаны там.
Номер модели и серийный номер, триммер для носа Philips

Информация на данной странице относится к моделям: BT5522/15 , NT5650/16 , BT5515/15 , MG7745/15 , MG7720/15 , MG7715/15 , HC9450/20 , HC5632/15 , HC3525/15 , BT9810/15 , NT3650/16 , QP2620/20 , NT1650/16 , HC5610/15 , QP2520/60 , HC5650/15 , HC5630/15 , HC5612/15 , HC3504/15 , MG7735/15 , QP2520/65 , BT7510/15 , BT5502/15 , QP2520/64 , HC3521/15 , HC3522/15 , BG3015/15 , BT3226/14 , BT3216/14 , BT3206/14 , BT3202/14 , HC3505/15 , HC3535/15 , HC3520/15 , HC3510/15 , BG3015/13 , MG3710/15 , MG3740/15 , MG3730/15 , MG5730/15 , BT1216/10 , HC1091/15 , MG3731/15 , MG3720/15 , QP2510/11 , QP6510/20 , QP2530/20 , BT9297/15 , QP2520/20 , HC1066/15 , BT9290/32 , BG105/10 , NT3160/10 , NT1150/10 , HC9490/15 , HC7460/15 , QG3327/15 , QG3335/15 , QT4000/15 , QT4005/15 , BT9290/15 , QT4019/15 , QT4021/50 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
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    Посмотрите на наклейке внутри продукта
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