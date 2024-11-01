Как использовать триммер для носа Philips?

Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. В видео ниже представлены инструкции по работе с триммером, а более подробные инструкции по использованию триммера для носа представлены в разделах ниже.

Эффективность работы триммера для носа Триммеры для носа поставляются с защитной насадкой, включая модели с режущим элементом на каждой из сторон — это предотвращает непосредственный контакт лезвий с кожей. Из-за защитной насадки устройство сбривает волосы чуть выше уровня кожи. Таким образом обеспечивается гладкое подравнивание без порезов, выдирания волос и появления вросших волосков.



Вставьте триммер в нос. Вращайте головку триммера и старайтесь захватить ей волоски, растущие в разных направлениях. Не вставляйте насадку-триммер слишком глубоко в носовую полость. Головки с вращающимся наконечником рекомендуется вставлять примерно на 5 мм. Головки с линейным наконечником — примерно на 12 мм. При вращении можно удерживать плоскую часть триммера в контакте с кожей, чтобы избежать щекочущего эффекта.



Всегда крепите к триммеру головку для подравнивания бровей перед тем, как собираетесь подровнять брови. Насадка позволяет подравнивать волоски до нужной длины.

Подравнивание волос в носу и ушах На этом устройстве один режущий блок можно использовать для подравнивания волос в носу и ушах.



Перед подравниванием убедитесь, что на устройстве отсутствует грязь, а в носу/ушах нет слизи/серы.



После использования триммера для носа наличие оставшихся волосков — это нормальное явление. Волоски будут подравниваться до небольшой длины, однако оставшиеся волоски продолжат обеспечивать комфортную защиту (от попадания внутрь организма вредных частиц). Очищайте после каждого использования.

Подравнивание волос в носу Включите устройство и вставьте режущий блок в нос. Не вставляйте насадку-триммер в носовую полость глубже, чем на 5 мм / 12 мм. Перемещайте головку триммера внутрь носовой полости и наружу. Совершайте аккуратные вращательные движения для срезания волосков. Убедитесь, что сторона с зубцами касается волосков. Очищайте после каждого использования.

Подравнивание волос в ушах Включите устройство и аккуратно перемещайте головку триммера возле ушной раковины для удаления волосков, выступающих из уха наружу. Убедитесь, что сторона с зубцами касается волосков. Вставьте головку триммера в наружный ушной канал. Не вставляйте насадку-триммер в ушной канал глубже, чем на 5 мм / 12 мм. Поворачивайте головку триммера для удаления нежелательных волос в наружном ушном канале. Очищайте после каждого использования.

Подравнивание бровей по длине Расчешите волоски бровей по направлению их роста. Убедитесь, что устройство отключено. Установите насадку для бровей на головку триммера. Короткий триммер для бровей подравнивает брови до длины 3 мм. Длинный триммер подравнивает их до 5 мм. Включите устройство. Перемещайте насадку по брови от ее внешнего края к переносице (против направления роста волос). Очищайте после каждого использования.