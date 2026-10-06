ID насадки F1 F2 F3 Название насадки Стандартная Комфорт Quad Stream Преимущество Одиночный поток воды для удаления остатков пищи и налета. Мягкая резиновая насадка для комфортной и удобной очистки для людей с чувствительными деснами Мягкая резиновая насадка, которая направляет воду перекрестным потоком и бережно удаляет налет для максимально тщательной чистки.

В зависимости от модели Power Flosser устройство будет поставляться с одной или несколькими насадками из списка ниже: