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Служба поддержки Philips

Чем отличаются насадки Power Flosser?

Опубликован в 06 October 2026
В зависимости от модели Power Flosser устройство будет поставляться с одной или несколькими насадками из списка ниже:

ID насадки

F1

F2

F3

Название насадки

Стандартная

Комфорт

Quad Stream

Преимущество

Одиночный поток воды для удаления остатков пищи и налета.

Мягкая резиновая насадка для комфортной и удобной очистки для людей с чувствительными деснами

Мягкая резиновая насадка, которая направляет воду перекрестным потоком и бережно удаляет налет для максимально тщательной чистки.


 

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