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Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?

Опубликован в 07 October 2026
Модель и серийный номер эпиляторов, женских бритв, триммеров и эпиляторов для лица Philips напечатаны на задней стороне ручки устройства. Их также можно найти внутри отсека для батареек, если устройство работает на сменных батарейках AA.

Номер модели может потребоваться для регистрации продукта или поиска справочной информации для вашей модели устройства. Этот номер начинается с букв BRE, BRL или BRR, за которыми следуют 3 цифры, либо имеет формат "HP + 4 цифры".

Серийный номер напечатан под номером модели. Он используется для идентификации даты производства вашего устройства и представлен в формате ГГНН.

 
Модель и серийный номер: Philips Satinelle

Информация на данной странице относится к моделям: BRL175/00 , BRE730/10 , BRE700/00 , BRE740/10 , BRE721/00 , BRE735/00 , BRE710/00 , BRE715/00 , BRE730/00 , BRE224/00 , BRP505/00 , BRP529/00 , BRP506/00 , BRE235/00 , BRE285/00 , BRE275/00 , BRE255/00 , BRE245/00 , BRE225/00 , BRE265/00 , BRE642/00 , BRE652/00 , BRE632/00 , BRE605/00 , BRE635/00 , BRE611/00 , HP6425/02 , HP6342/00 , HP6428/00 , BRE620/00 , BRL140/00 , BRE640/00 , BRE610/00 , BRE394/20 , BRE644/00 , BRE630/00 , BRE650/00 , HP6548/00 , HP6583/02 , BRT381/15 , BRT383/15 , HP6581/02 , HP6523/02 , BRT382/15 , HP6549/00 , HP6419/01 , HP6553/00 , HP6421/00 , HP6422/01 , HP6423/00 , HP6420/00 , HP6543/00 , HP6381/20 , HP6390/10 , HP6383/20 , HP6542/00 , HP6575/00 , HP6579/00 , HP6577/00 , HP6581/00 , HP6541/00 , HP6522/01 , HP6521/01 , HP6520/01 , HP6519/01 , HP6403/00 , HP6512/00 , HP6401/06 , HP6401/08 , HP6368/00 , HP6540/00 , HP6576/00 , HP6572/00 , HP6570/00 , HP6574/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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