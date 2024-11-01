Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?

Эпиляция помогает добиться гладкой шелковистой кожи без раздражения. Вы можете использовать продукты для эпиляции и бритья разных областей, включая ноги, руки и зону бикини. Эпиляция невозможна на интимных зонах (снаружи и внутри внешних половых губ); мы рекомендуем использовать только триммер/бритву с насадкой для интимных зон.



Если вас интересует, как достичь такого результата путем сухого или влажного бритья, прочитайте наши советы ниже или посмотрите представленное ниже видео.





Использование на сухой или влажной коже Водонепроницаемые приборы обеспечивают комфортное проведение процедуры и великолепный результат независимо от места использования — в душе или сухом помещении. Данные продукты являются водонепроницаемыми, поэтому вы можете спокойно использовать их в душе и промывать их с помощью воды.



Головка прибора должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Неисправная головка прибора может снизить эффективность работы продукта, а также вызвать раздражение на коже. Если головка повреждена, ее требуется немедленно заменить.



Используйте прибор на чистой коже. Мы рекомендуем отшелушивать кожу за день до эпиляции или бритья. Так вы избавитесь от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул, что упростит процесс удаления волосков и снизит вероятность появления вросших волосков.



Попробуйте и выберите наиболее удобный для вас вариант.



Использование на сухой коже Мы рекомендуем использовать большинство продуктов для бритья на сухой коже, так как мокрые волоски прилипают к ней сильнее.

Пользуйтесь "сухим способом" бритья, так как он наиболее удобен и подходит для ситуаций, когда нужно удалить волоски во время поездок. Перед использованием прибора убедитесь, что ваша кожа чистая и полностью сухая.



Использование на влажной коже Для более комфортного бритья и плавного скольжения используйте прибор на влажной коже. При использовании бритвы на влажной коже периодически споласкивайте головку от волос, чтобы она легко скользила по коже. Убедитесь, что ваша кожа полностью покрыта водой. Помните, что мокрые волоски прилипают к коже сильнее, поэтому эффективность работы прибора значительно выше при бритье на сухой коже. Аккуратно промокните кожу после процедуры.

После использования После бритья наносите на кожу крем или лосьон с алоэ вера и без содержания спирта либо увлажняющий крем, который обладает охлаждающими и успокаивающими свойствами. После эпиляции успокоить кожу можно также с помощью охлаждающего пакета.



Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами.



Тщательно очистите головку прибора от волосков и оставьте сохнуть.



Чувствительная кожа Убедитесь, что ваша кожа чистая. Натяните ее, подравняйте длинные волоски до 3 мм и бережно приступайте к их удалению. Перемещайте лезвие по или против направления роста волосков, чтобы выбрать наиболее удобный для вас способ.



Отшелушивание кожи за день или немного более долгий период перед использованием прибора позволяет удалить омертвевшую кожу, облегчает процесс бритья, а также снижает вероятность появления вросших волосков. Убедитесь, нужно ли вашей коже немного больше времени между отшелушиванием и эпиляцией или бритьем, чтобы процесс удаления волосков оставался комфортным.



Подберите наиболее удобный уход для вас, как, например, бережные средства по уходу за кожей и температуру воды в случае, если ваш прибор водонепроницаемый.

