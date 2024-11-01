После каждого использования резко сдувайте с сетки накопившиеся волоски.

Снимите сетку и режущий блок, затем вытряхните скопившиеся в головке волосы и промойте ее.

Если бритвенная головка требует более тщательной очистки, приготовьте мыльный раствор, затем установите бритвенную головку на ручку устройства и включите его на пару секунд, удерживая головку в воде. Тщательно промойте ее водой.

Дождитесь, пока она высохнет

Для безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку.

Чтобы женская бритва Philips работала должным образом, ее требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу. Тщательно очищайте прибор после каждого использования и смывайте с него волоски или грязь. Защитите сетку, установив защитную или иную насадку во время хранения.Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора.Не стряхивайте сетку о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.Следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.Дополнительную информацию об очистке и обслуживании SatinShave см. в видео ниже.