Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора.
Не стряхивайте сетку о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.
Следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.
- После каждого использования резко сдувайте с сетки накопившиеся волоски.
- Снимите сетку и режущий блок, затем вытряхните скопившиеся в головке волосы и промойте ее.
- Если бритвенная головка требует более тщательной очистки, приготовьте мыльный раствор, затем установите бритвенную головку на ручку устройства и включите его на пару секунд, удерживая головку в воде. Тщательно промойте ее водой.
- Дождитесь, пока она высохнет
- Для безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку.