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Служба поддержки Philips

Как выполнять очистку Philips SatinShave?

Опубликован в 10 ноября 2022 года
Чтобы женская бритва Philips работала должным образом, ее требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу. Тщательно очищайте прибор после каждого использования и смывайте с него волоски или грязь. Защитите сетку, установив защитную или иную насадку во время хранения.

Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора.

Не стряхивайте сетку о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.

Следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.
  • После каждого использования резко сдувайте с сетки накопившиеся волоски.
  • Снимите сетку и режущий блок, затем вытряхните скопившиеся в головке волосы и промойте ее.
  • Если бритвенная головка требует более тщательной очистки, приготовьте мыльный раствор, затем установите бритвенную головку на ручку устройства и включите его на пару секунд, удерживая головку в воде. Тщательно промойте ее водой.
  • Дождитесь, пока она высохнет
  • Для безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку.  
Дополнительную информацию об очистке и обслуживании SatinShave см. в видео ниже.
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Информация на данной странице относится к моделям: BRL175/00 , HP6342/00 , BRL140/00 .

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