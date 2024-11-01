Как использовать Philips SatinShave?

Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах и в зоне бикини (с насадкой для подравнивания). Используйте устройство для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) только с насадкой-триммером, установленной на бритвенную головку.



Оно подходит для использования в ванной или душе, однако также поддерживает сухое бритье. Используйте прибор только на чистой коже. За несколько дней перед использованием можно выполнить отшелушивание кожи. Отшелушивание позволит избавиться от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул, что упростит процесс удаления волосков.



Бритвенная сетка должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Неисправная сетка может снизить эффективность работы устройства, а также вызвать раздражение на коже. Если она повреждена, ее требуется немедленно заменить. Для дополнительной информации об использовании SatinShave см. видео ниже.





Использование на влажной и сухой коже Для оптимального результата срезайте устройством сухие волоски. Расположите устройство на коже так, чтобы насадка или аксессуар полностью соответствовала контурам кожи. Медленно перемещайте устройство против направления роста волос. Для гладкого бритья обеспечьте плотный контакт устройства с кожей. При обработке устройством чувствительных участков кожи растягивайте ее свободной рукой. При обработке подмышек поднимайте руку, направляя ее локтем вверх, чтобы растянуть кожу.



При использовании на влажной коже регулярно споласкивайте головку, чтобы убрать с нее лишние волоски и обеспечить плавное скольжение по коже. Убедитесь, что ваша кожа полностью покрыта водой. Аккуратно промокните кожу после процедуры. Не забывайте, что влажные волосы сильнее прилипают к поверхности кожи. Если вы хотите использовать крем или лосьон для тела, наносите их после использования устройства. Правильную технику сухого бритья и дополнительную информацию об эпиляции см. в видео ниже.



После процедуры Можно нанести на кожу не содержащий спирта крем/лосьон с алоэ вера либо лосьон после загара. Учтите, что для привыкания коже может потребоваться время, и делайте соответствующие перерывы между процедурами. Тщательно очистите головку прибора от волосков и оставьте сохнуть. (см. часто задаваемые вопросы: Как выполнять очистку Philips SatinShave). Больше информации об уходе после процедуры см. в видео ниже.

