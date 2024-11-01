Как очищать паста-машину Philips?
Опубликован в 25 октября 2022 г.
Чтобы узнать об оптимальном способе очистки и обслуживания паста-машины Philips ознакомьтесь с информацией ниже.
Съемные компоненты
Все аксессуары и съемные компоненты паста-машины можно очищать под проточной водой с использованием моющего средства. Не используйте абразивную сторону губки или абразивные либо содержащие бензин или ацетон моющие средства, иначе это приведет к повреждению поверхностей.
Также все компоненты, за исключением передней панели устройства серии 7000 / Avance Collection, можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что выбрана программа с температурой не выше 60 °C, и предварительно удалите большие куски прилипшего теста.
Советы:
Также все компоненты, за исключением передней панели устройства серии 7000 / Avance Collection, можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что выбрана программа с температурой не выше 60 °C, и предварительно удалите большие куски прилипшего теста.
Советы:
- Перед очисткой дайте тесту высохнуть, особенно на дисках устройства.
- Используйте комплектный инструмент для очистки, чтобы протолкнуть остатки теста через диск перед очисткой проточной водой или в посудомоечной машине.
Основное устройство и панель управления
Протрите сухой тканью панель управления и внешние панели паста-машины. Не погружайте основное устройство в воду.
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