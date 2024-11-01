Перед очисткой дайте тесту высохнуть, особенно на дисках устройства.

Используйте комплектный инструмент для очистки, чтобы протолкнуть остатки теста через диск перед очисткой проточной водой или в посудомоечной машине.

Все аксессуары и съемные компоненты паста-машины можно очищать под проточной водой с использованием моющего средства. Не используйте абразивную сторону губки или абразивные либо содержащие бензин или ацетон моющие средства, иначе это приведет к повреждению поверхностей.Также все компоненты, за исключением передней панели устройства серии 7000 / Avance Collection, можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что выбрана программа с температурой не выше 60 °C, и предварительно удалите большие куски прилипшего теста.