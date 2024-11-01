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Служба поддержки Philips

Как очищать паста-машину Philips?

Опубликован в 25 октября 2022 г.
Чтобы узнать об оптимальном способе очистки и обслуживания паста-машины Philips ознакомьтесь с информацией ниже.
  • таблица очистки viva
  • Cleaning table avance
  • таблица очистки viva
  • Cleaning table avance

    • Съемные компоненты

    Все аксессуары и съемные компоненты паста-машины можно очищать под проточной водой с использованием моющего средства. Не используйте абразивную сторону губки или абразивные либо содержащие бензин или ацетон моющие средства, иначе это приведет к повреждению поверхностей.

    Также все компоненты, за исключением передней панели устройства серии 7000 / Avance Collection, можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что выбрана программа с температурой не выше 60 °C, и предварительно удалите большие куски прилипшего теста. 

    Советы
    • Перед очисткой дайте тесту высохнуть, особенно на дисках устройства. 
    • Используйте комплектный инструмент для очистки, чтобы протолкнуть остатки теста через диск перед очисткой проточной водой или в посудомоечной машине.

    Основное устройство и панель управления

    Протрите сухой тканью панель управления и внешние панели паста-машины. Не погружайте основное устройство в воду.



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    Информация на данной странице относится к моделям: HR2332/12 , HR2355/09 .

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